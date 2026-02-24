Кремль про переговори з Україною: "Росія не досягла всіх цілей у війні"

У Кремлі заявили, що Росія "не досягла ще всіх своїх цілей" у війні проти України, тому агресія продовжуватиметься. Водночас Москва сподівається на дипломатичний діалог з Києвом.

Як передає Цензор.НЕТ, заяву речника Путіна Дмитра Пєскова на четверту річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну цитують росЗМІ.

Про цілі Путіна

У Кремлі назвали окупацію частини української території "забезпеченням безпеки людей, які жили й живуть на сході України, на Донбасі". Це, за його словами, було основною метою розпочатої Росією війни. "Але повністю цілі (війни РФ проти України, – ред.) не досягнуті, тому СВО триває", - сказав він.

Пєсков стверджує, що головна мета війни в Україні — забезпечення безпеки людей на Донбасі, які раніше були "у смертельній небезпеці".

Росія нібито готова до діалогу

Пєсков при цьому почав переконувати про те, що Росія начебто зберігає свою відкритість для досягнення своїх цілей "політико-дипломатичними засобами".

"Чи залишається ще надія, що конфлікт (війну РФ проти України, – ред.) можна буде завершити переговорами? Ця надія не покидала нас з самого початку… Наша позиція добре зрозуміла, послідовна. Зараз все залежить від дій київського режиму. СВО починалася проти київського режиму, а стала протистоянням Росії та Заходу. Захід виношував і, як і раніше, виношує плани щодо розгрому Росії", - додав речник Кремля.

  • Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна не погодиться на територіальні поступки в обмін на припинення вогню, оскільки російський правитель Володимир Путін не збирається завершувати війну.

У Росії зробили заяву про війну проти України 24 лютого

********** весь донбас і цим цзахистили от смЄртьЄльной АрАснАсті?
24.02.2026 16:34 Відповісти
Підар!
24.02.2026 16:31 Відповісти
кацапка ******** лижі, такого світ не чекав..
24.02.2026 16:33 Відповісти
***** та *****стан війну проти України не припинять
24.02.2026 16:31 Відповісти
дайте їй флах!
На Чмосковії завжди так було - усі рівні палки імпортні...
але змазку для лиж (в залежності від температури снігу) не знайшла...
Це як сирі дрова при спробі розпалити піч...!
Нема донбаса- нема проблеми. Ще просто не весь розхєрачили.
Донбас порожняк не гонить ...
Тепер буде гнати порожняк
Вугілля ж немає...
Захід ще не розгромив росію, тому росія ще не досягла своїх цілей.
Ще не до кінця відгребла.
Украина не остановит войну, пока не вернет все свои территории.
"забезпеченням безпеки людей, які жили й живуть на сході України, на Донбасі" Це для цього ви там все розхерачили і повбивали тих людей, яких "захищали"?
******** лижі, бо так її батька фрол навчав.
Щи ти верзеш , кацапський йоршик ?
Небезпека у цих людей настала після того ,
як ви припхалися на нашу землю і наразі вони
знаходяться під окупацією клятого кацапʼя!
Здохнете всі , орки , на нашій землі 100% !
Реально єдині втрати що орки несуть це всякий зброд з глубинок та зеки який їм і не потрібен. Що ми виносимо ударами їх порти чи енергетику і промисловість, крім Бєлгорода у орків немає війни взагалі десь там в телевізорі далеко, навіть в Крим мабуть поїдуть тому що останнім часом і туди не дуже працюємо.
О,така у таракана піськова срака,одірвалась ще й балака.Міняйте ціль щоб протримати паРашу на плаву,тому що пацієнт скоріше дохлий чим живий.Щоб прискорити, ...обни свого боса педофіла,допоможи йому попасти на мегаконцерт кобзона.
Хто вірить у рашиську маячню ? ці чорти живуть ментально в середньовіччі ,21 століття ніхто не думав що в Європі таке можли ,дикий печерний шовінізм накрив всю рашиську орду їм територій мало ? ви чорти маєте найбільшу за територією імперію ,але по ВВП ви не входити навіть в десятку найбільших економік світу.
Ми знаєм що не досягла, нам навіть верховний гнусавокомандуючий це прогнусавив
Не досягла і ніколи не досягне.
Всі хто марить якімось миром з кацапами, або ось ось підпишуть перемірья, потрібно перестати сцати собі в очі. кацапан не потрібем мир, їм потрібна Війна - навіть якщо поїде на перговори Зе або Порошенко, Залужній будь хто ....
Велика різниця між перегоаірниками Зе, якому головне посада і красти його сворі, який постійно програє пуйлк і Порошенко, який постійно перегравав пуйла і приносив мир Україні.
Кацапи війну не зупинять - то про шо балакати?
Головна ціль кацапстану - це розвал свого терористичного угрупування!
Йоршик щось мае ж казати лохторату.
Піськов головного мозку.
А лаптєголові і не досягнуть своїх цілей.....
Головна ціль кацапа па жизні - це щоб його усі боялись. І все...
Далі буде ще гірше !
У тобі мета одна досягти дна валізи ху....ла своїм йоршиком під носом, Та ще ху...лу приємно зробити
Як би ***** знов чогось не придумав. Цей під@р не просто так гавкає.
" люди раніше були "у смертельній небезпеці" , а тепер вони - у безпечній смерті.
