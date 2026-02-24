Кремль про переговори з Україною: "Росія не досягла всіх цілей у війні"

У Кремлі заявили, що Росія "не досягла ще всіх своїх цілей" у війні проти України, тому агресія продовжуватиметься. Водночас Москва сподівається на дипломатичний діалог з Києвом.

Як передає Цензор.НЕТ, заяву речника Путіна Дмитра Пєскова на четверту річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну цитують росЗМІ.

Про цілі Путіна

У Кремлі назвали окупацію частини української території "забезпеченням безпеки людей, які жили й живуть на сході України, на Донбасі". Це, за його словами, було основною метою розпочатої Росією війни. "Але повністю цілі (війни РФ проти України, – ред.) не досягнуті, тому СВО триває", - сказав він.

Росія нібито готова до діалогу

Пєсков при цьому почав переконувати про те, що Росія начебто зберігає свою відкритість для досягнення своїх цілей "політико-дипломатичними засобами".

"Чи залишається ще надія, що конфлікт (війну РФ проти України, – ред.) можна буде завершити переговорами? Ця надія не покидала нас з самого початку… Наша позиція добре зрозуміла, послідовна. Зараз все залежить від дій київського режиму. СВО починалася проти київського режиму, а стала протистоянням Росії та Заходу. Захід виношував і, як і раніше, виношує плани щодо розгрому Росії", - додав речник Кремля.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна не погодиться на територіальні поступки в обмін на припинення вогню, оскільки російський правитель Володимир Путін не збирається завершувати війну.



