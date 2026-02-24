Кремль про переговори з Україною: "Росія не досягла всіх цілей у війні"
У Кремлі заявили, що Росія "не досягла ще всіх своїх цілей" у війні проти України, тому агресія продовжуватиметься. Водночас Москва сподівається на дипломатичний діалог з Києвом.
Як передає Цензор.НЕТ, заяву речника Путіна Дмитра Пєскова на четверту річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну цитують росЗМІ.
Про цілі Путіна
У Кремлі назвали окупацію частини української території "забезпеченням безпеки людей, які жили й живуть на сході України, на Донбасі". Це, за його словами, було основною метою розпочатої Росією війни. "Але повністю цілі (війни РФ проти України, – ред.) не досягнуті, тому СВО триває", - сказав він.
Пєсков стверджує, що головна мета війни в Україні — забезпечення безпеки людей на Донбасі, які раніше були "у смертельній небезпеці".
Росія нібито готова до діалогу
Пєсков при цьому почав переконувати про те, що Росія начебто зберігає свою відкритість для досягнення своїх цілей "політико-дипломатичними засобами".
"Чи залишається ще надія, що конфлікт (війну РФ проти України, – ред.) можна буде завершити переговорами? Ця надія не покидала нас з самого початку… Наша позиція добре зрозуміла, послідовна. Зараз все залежить від дій київського режиму. СВО починалася проти київського режиму, а стала протистоянням Росії та Заходу. Захід виношував і, як і раніше, виношує плани щодо розгрому Росії", - додав речник Кремля.
- Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна не погодиться на територіальні поступки в обмін на припинення вогню, оскільки російський правитель Володимир Путін не збирається завершувати війну.
Це як сирі дрова при спробі розпалити піч...!
Донбас порожняк не гонить ...Тепер буде гнати порожняк
Вугілля ж немає...
Небезпека у цих людей настала після того ,
як ви припхалися на нашу землю і наразі вони
знаходяться під окупацією клятого кацапʼя!
Здохнете всі , орки , на нашій землі 100% !