5 138 37

Кремль о переговорах с Украиной: "Россия не достигла всех целей в войне"

пєсков

В Кремле заявили, что Россия "еще не достигла всех своих целей" в войне против Украины, поэтому агрессия будет продолжаться. В то же время, Москва надеется на дипломатический диалог с Киевом.

Как передает Цензор.НЕТ, заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова в четвертую годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину цитируют росСМИ.

О целях Путина

В Кремле назвали оккупацию части украинской территории "обеспечением безопасности людей, которые жили и живут на востоке Украины, на Донбассе". Это, по его словам, было основной целью начатой Россией войны. "Но полностью цели (войны РФ против Украины, – ред.) не достигнуты, поэтому СВО продолжается", – сказал он.

Песков утверждает, что главная цель войны в Украине - обеспечение безопасности людей на Донбассе, которые ранее были "в смертельной опасности".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Уже 4 года Путин берет Киев за три дня. Он не достиг своих целей, - Зеленский. ВИДЕО

Россия якобы готова к диалогу

Песков при этом начал убеждать в том, что Россия якобы сохраняет свою открытость для достижения своих целей "политико-дипломатическими средствами".

"Остается ли еще надежда, что конфликт (войну РФ против Украины, - ред.) можно будет завершить переговорами? Эта надежда не покидала нас с самого начала... Наша позиция хорошо понятна, последовательна. Сейчас все зависит от действий киевского режима. СВО начиналась против киевского режима, а стала противостоянием России и Запада. Запад вынашивал и по-прежнему вынашивает планы по разгрому России", - добавил спикер Кремля.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ на переговорах не поднимала вопрос выборов в Украине. Их позиция - отдать Донбасс, - Буданов

  • Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина не согласится на территориальные уступки в обмен на прекращение огня, поскольку российский правитель Владимир Путин не собирается завершать войну.

кремль (105) Песков Дмитрий (613) россия (22233) Донбасс (3857) переговоры с Россией (1102) война в Украине (7377)
Топ комментарии
+13
********** весь донбас і цим цзахистили от смЄртьЄльной АрАснАсті?
24.02.2026 16:34 Ответить
+11
Підар!
24.02.2026 16:31 Ответить
+11
кацапка ******** лижі, такого світ не чекав..
24.02.2026 16:33 Ответить
Підар!
24.02.2026 16:31 Ответить
перед Вашим словом не вистачає ще слова "кончений" А так "Залік"
24.02.2026 17:19 Ответить
***** та *****стан війну проти України не припинять
24.02.2026 16:31 Ответить
кацапка ******** лижі, такого світ не чекав..
24.02.2026 16:33 Ответить
дайте їй флах!
24.02.2026 17:00 Ответить
На Чмосковії завжди так було - усі рівні палки імпортні...
24.02.2026 17:08 Ответить
але змазку для лиж (в залежності від температури снігу) не знайшла...
Це як сирі дрова при спробі розпалити піч...!
24.02.2026 17:21 Ответить
********** весь донбас і цим цзахистили от смЄртьЄльной АрАснАсті?
24.02.2026 16:34 Ответить
Нема донбаса- нема проблеми. Ще просто не весь розхєрачили.
24.02.2026 16:51 Ответить
Донбас порожняк не гонить ...
Тепер буде гнати порожняк
Вугілля ж немає...
24.02.2026 17:22 Ответить
Захід ще не розгромив росію, тому росія ще не досягла своїх цілей.
24.02.2026 16:35 Ответить
100%
24.02.2026 16:41 Ответить
Ще не до кінця відгребла.
24.02.2026 16:35 Ответить
Украина не остановит войну, пока не вернет все свои территории.
24.02.2026 16:35 Ответить
"забезпеченням безпеки людей, які жили й живуть на сході України, на Донбасі" Це для цього ви там все розхерачили і повбивали тих людей, яких "захищали"?
24.02.2026 16:35 Ответить
******** лижі, бо так її батька фрол навчав.
24.02.2026 16:36 Ответить
Щи ти верзеш , кацапський йоршик ?
Небезпека у цих людей настала після того ,
як ви припхалися на нашу землю і наразі вони
знаходяться під окупацією клятого кацапʼя!
Здохнете всі , орки , на нашій землі 100% !
24.02.2026 16:37 Ответить
Реально єдині втрати що орки несуть це всякий зброд з глубинок та зеки який їм і не потрібен. Що ми виносимо ударами їх порти чи енергетику і промисловість, крім Бєлгорода у орків немає війни взагалі десь там в телевізорі далеко, навіть в Крим мабуть поїдуть тому що останнім часом і туди не дуже працюємо.
24.02.2026 16:52 Ответить
О,така у таракана піськова срака,одірвалась ще й балака.Міняйте ціль щоб протримати паРашу на плаву,тому що пацієнт скоріше дохлий чим живий.Щоб прискорити, ...обни свого боса педофіла,допоможи йому попасти на мегаконцерт кобзона.
24.02.2026 16:39 Ответить
Хто вірить у рашиську маячню ? ці чорти живуть ментально в середньовіччі ,21 століття ніхто не думав що в Європі таке можли ,дикий печерний шовінізм накрив всю рашиську орду їм територій мало ? ви чорти маєте найбільшу за територією імперію ,але по ВВП ви не входити навіть в десятку найбільших економік світу.
24.02.2026 16:40 Ответить
Ми знаєм що не досягла, нам навіть верховний гнусавокомандуючий це прогнусавив
24.02.2026 16:40 Ответить
Не досягла і ніколи не досягне.
24.02.2026 17:35 Ответить
Всі хто марить якімось миром з кацапами, або ось ось підпишуть перемірья, потрібно перестати сцати собі в очі. кацапан не потрібем мир, їм потрібна Війна - навіть якщо поїде на перговори Зе або Порошенко, Залужній будь хто ....
24.02.2026 16:41 Ответить
Велика різниця між перегоаірниками Зе, якому головне посада і красти його сворі, який постійно програє пуйлк і Порошенко, який постійно перегравав пуйла і приносив мир Україні.
показать весь комментарий
Кацапи війну не зупинять - то про шо балакати?
24.02.2026 16:46 Ответить
Головна ціль кацапстану - це розвал свого терористичного угрупування!
24.02.2026 16:47 Ответить
100%
24.02.2026 17:36 Ответить
головна мета, невступ України в НАТО
решта лише супутні цілі, другорядні так скажемо.
24.02.2026 18:03 Ответить
Йоршик щось мае ж казати лохторату.
24.02.2026 16:49 Ответить
Піськов головного мозку.
24.02.2026 16:49 Ответить
А лаптєголові і не досягнуть своїх цілей.....
24.02.2026 16:54 Ответить
Головна ціль кацапа па жизні - це щоб його усі боялись. І все...
24.02.2026 17:46 Ответить
Далі буде ще гірше !
24.02.2026 17:48 Ответить
У тобі мета одна досягти дна валізи ху....ла своїм йоршиком під носом, Та ще ху...лу приємно зробити
24.02.2026 17:52 Ответить
Як би ***** знов чогось не придумав. Цей під@р не просто так гавкає.
24.02.2026 18:03 Ответить
" люди раніше були "у смертельній небезпеці" , а тепер вони - у безпечній смерті.
24.02.2026 22:53 Ответить
 
 