Кремль о переговорах с Украиной: "Россия не достигла всех целей в войне"

В Кремле заявили, что Россия "еще не достигла всех своих целей" в войне против Украины, поэтому агрессия будет продолжаться. В то же время, Москва надеется на дипломатический диалог с Киевом.

Как передает Цензор.НЕТ, заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова в четвертую годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину цитируют росСМИ.

О целях Путина

В Кремле назвали оккупацию части украинской территории "обеспечением безопасности людей, которые жили и живут на востоке Украины, на Донбассе". Это, по его словам, было основной целью начатой Россией войны. "Но полностью цели (войны РФ против Украины, – ред.) не достигнуты, поэтому СВО продолжается", – сказал он.

Песков утверждает, что главная цель войны в Украине - обеспечение безопасности людей на Донбассе, которые ранее были "в смертельной опасности".

Россия якобы готова к диалогу

Песков при этом начал убеждать в том, что Россия якобы сохраняет свою открытость для достижения своих целей "политико-дипломатическими средствами".

"Остается ли еще надежда, что конфликт (войну РФ против Украины, - ред.) можно будет завершить переговорами? Эта надежда не покидала нас с самого начала... Наша позиция хорошо понятна, последовательна. Сейчас все зависит от действий киевского режима. СВО начиналась против киевского режима, а стала противостоянием России и Запада. Запад вынашивал и по-прежнему вынашивает планы по разгрому России", - добавил спикер Кремля.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина не согласится на территориальные уступки в обмен на прекращение огня, поскольку российский правитель Владимир Путин не собирается завершать войну.



