Кремль о переговорах с Украиной: "Россия не достигла всех целей в войне"
В Кремле заявили, что Россия "еще не достигла всех своих целей" в войне против Украины, поэтому агрессия будет продолжаться. В то же время, Москва надеется на дипломатический диалог с Киевом.
Как передает Цензор.НЕТ, заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова в четвертую годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину цитируют росСМИ.
О целях Путина
В Кремле назвали оккупацию части украинской территории "обеспечением безопасности людей, которые жили и живут на востоке Украины, на Донбассе". Это, по его словам, было основной целью начатой Россией войны. "Но полностью цели (войны РФ против Украины, – ред.) не достигнуты, поэтому СВО продолжается", – сказал он.
Песков утверждает, что главная цель войны в Украине - обеспечение безопасности людей на Донбассе, которые ранее были "в смертельной опасности".
Россия якобы готова к диалогу
Песков при этом начал убеждать в том, что Россия якобы сохраняет свою открытость для достижения своих целей "политико-дипломатическими средствами".
"Остается ли еще надежда, что конфликт (войну РФ против Украины, - ред.) можно будет завершить переговорами? Эта надежда не покидала нас с самого начала... Наша позиция хорошо понятна, последовательна. Сейчас все зависит от действий киевского режима. СВО начиналась против киевского режима, а стала противостоянием России и Запада. Запад вынашивал и по-прежнему вынашивает планы по разгрому России", - добавил спикер Кремля.
- Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина не согласится на территориальные уступки в обмен на прекращение огня, поскольку российский правитель Владимир Путин не собирается завершать войну.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це як сирі дрова при спробі розпалити піч...!
Донбас порожняк не гонить ...Тепер буде гнати порожняк
Вугілля ж немає...
Небезпека у цих людей настала після того ,
як ви припхалися на нашу землю і наразі вони
знаходяться під окупацією клятого кацапʼя!
Здохнете всі , орки , на нашій землі 100% !
решта лише супутні цілі, другорядні так скажемо.