Враг накапливает силы в Сиверске и Серебрянском лесничестве, - 81 бригада ДШВ
Тактика врага за прошедшую неделю не изменилась. Ежедневно россияне пытаются проникнуть небольшими группами в межпозиционное пространство подразделений 81 бригады, выдвигаясь в темное время суток и используя дроны-поводыри, плохие погодные условия и маскировочные средства, чтобы оставаться незамеченными.
Какова тактика РФ?
Как отмечается, увеличивается также количество вражеских ударных и разведывательных БПЛА, которые осложняют логистику, нанося удары по путям сообщения Сил обороны.
"В большей степени это дроны-ждуны и барражирующие боеприпасы типа "Молния" и "Ланцет", также фиксируются случаи дистанционного минирования противотанковыми и противопехотными средствами", - говорится в сообщении.
Накопление войск РФ
По данным бригады, россияне постоянно пытаются увеличить свой потенциальный потенциал, накапливаясь в ранее оккупированном городе Северск и Серебрянском лесничестве.
