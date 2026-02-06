В отношении командиров, допустивших потерю Северска, подавая ложные данные, приняты меры, - Сырский
В отношении командиров, которые подавали ложную информацию о ситуации в Северске и допустили его потерю, приняты меры.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время общения со СМИ, информирует Цензор.НЕТ.
Ситуация в Северске
По его словам, ситуацию в районе Северска удалось стабилизировать.
"Это стало возможным благодаря эффективным действиям штурмовых подразделений. Приняты меры к тем командирам, которые длительное время подавали ложные данные о ситуации в районе Северска и, как следствие, допустили потерю этого населенного пункта", - подчеркнул главнокомандующий.
Сырский добавил, что в настоящее время боевые действия на этом направлении имеют невысокую интенсивность, за месяц противник не достиг успехов.
В декабре 2025 года СМИ сообщали, что Северск в Донецкой области почти полностью потерян. ВСУ нужны резервы для отражения
І так, багато командирів на місцях не докладують про реальну ситуацію на фронті. Про цю проблему хто вже тільки не казав.
Здогадуєтесь, чому?
Головком сьогодні спілкувався з журналістами і в ході розмови також заявив, що незабаром ситуація на Гуляйпільському напрямку кардинально зміниться. Сирський повідомляє, що Генштаб має бачення як змінити хід бойових дій і зірвати плани противника, не дивлячись на те, що наразі для росіян цей напрям є пріоритетним.
Чи просто "дурника" ввімкнув?