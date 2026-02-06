В отношении командиров, допустивших потерю Северска, подавая ложные данные, приняты меры, - Сырский

В отношении командиров, которые подавали ложную информацию о ситуации в Северске и допустили его потерю, приняты меры.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время общения со СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Ситуация в Северске

По его словам, ситуацию в районе Северска удалось стабилизировать.

"Это стало возможным благодаря эффективным действиям штурмовых подразделений. Приняты меры к тем командирам, которые длительное время подавали ложные данные о ситуации в районе Северска и, как следствие, допустили потерю этого населенного пункта", - подчеркнул главнокомандующий.

Сырский добавил, что в настоящее время боевые действия на этом направлении имеют невысокую интенсивность, за месяц противник не достиг успехов.

Смотрите также: Рашист подорвался на мине и взлетел в воздух на Северском направлении. ВИДЕО

В декабре 2025 года СМИ сообщали, что Северск в Донецкой области почти полностью потерян. ВСУ нужны резервы для отражения

Читайте также: Враг продвинулся вблизи Северска, Константиновки и в Покровске, - DeepState. КАРТА