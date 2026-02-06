Бои на Сиверском направлении
В отношении командиров, допустивших потерю Северска, подавая ложные данные, приняты меры, - Сырский

В отношении командиров, которые подавали ложную информацию о ситуации в Северске и допустили его потерю, приняты меры.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время общения со СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, ситуацию в районе Северска удалось стабилизировать.

"Это стало возможным благодаря эффективным действиям штурмовых подразделений. Приняты меры к тем командирам, которые длительное время подавали ложные данные о ситуации в районе Северска и, как следствие, допустили потерю этого населенного пункта", - подчеркнул главнокомандующий.

Сырский добавил, что в настоящее время боевые действия на этом направлении имеют невысокую интенсивность, за месяц противник не достиг успехов.

Смотрите также: Рашист подорвался на мине и взлетел в воздух на Северском направлении. ВИДЕО

В декабре 2025 года СМИ сообщали, что Северск в Донецкой области почти полностью потерян. ВСУ нужны резервы для отражения

Читайте также: Враг продвинулся вблизи Северска, Константиновки и в Покровске, - DeepState. КАРТА

Топ комментарии
Призначили "крайніх"?!
06.02.2026 12:18 Ответить
сирський гнида сам розвів цю гниль дав посади а тепер крайніх назначив почни з себе алень паркетний
06.02.2026 12:29 Ответить
...а саме: переведено на іншу ділянку фронту
06.02.2026 12:18 Ответить
06.02.2026 13:14 Ответить
З яким МО? МО не погоджують ніякі операції. МО мають забеспечувати потреби армії.
І так, багато командирів на місцях не докладують про реальну ситуацію на фронті. Про цю проблему хто вже тільки не казав.
06.02.2026 12:28 Ответить
О, Васья дописувачі з реєстрацією в пару місяців можуть такого на фантазувати, що від кацапів орден можуть отримати.
Здогадуєтесь, чому?
06.02.2026 12:50 Ответить
А такі нафронтники як ти що отримують? Добову пайку?😂😂
06.02.2026 13:01 Ответить
Я отримую грошове забезпечення в ЗСУ з весни 2022 року. Зараз я в 67 омбр. А Ви, шановний, де служите?
06.02.2026 13:11 Ответить
Тобто,створив ідеальні умови командирам на цих ділянках фронту...з кабінету,з мапою,зі статистикою...а вони "нєаправдалі вискова давєрія аказанава ім"(((***,де його відкопали((
06.02.2026 12:26 Ответить
Ну поки на цій ділянці стояли батальон Свобода та К2 - жодного просування у кацапні там не було 2 роки. Коли Свободу замінили іншим підрозділом і командир К2 пішов на підвищення - одразу почались проблеми.
06.02.2026 12:30 Ответить
Мабуть на підвищення кацап сирський їх подав ЗЕблазню!
Чисельність військ рф, задіяних у війні проти України складає 712 тисяч осіб - Сирський

Головком сьогодні спілкувався з журналістами і в ході розмови також заявив, що незабаром ситуація на Гуляйпільському напрямку кардинально зміниться. Сирський повідомляє, що Генштаб має бачення як змінити хід бойових дій і зірвати плани противника, не дивлячись на те, що наразі для росіян цей напрям є пріоритетним.
06.02.2026 12:45 Ответить
06.02.2026 12:56 Ответить
Сам особисто розвів цей блудняк а потім крайніх шукає...єдине що стабільно з цим кацапом те що Україна просирає території майже щодня
06.02.2026 13:03 Ответить
Перший, хто винуватий у втраті Сіверська - сам сирський.
06.02.2026 13:09 Ответить
Та ты ж командующий.
06.02.2026 13:09 Ответить
Так отож! Сам Сирський власне і є одним з тих командирів. Які заходи вжиті щодо нього?
06.02.2026 13:25 Ответить
Вжито заходів? Напевно хлопці на підвищення пішли? Он Верховний бреше "піплу"і не морщиться, а вони чим гірші?
06.02.2026 13:59 Ответить
Не треба дупу у Києві гріти, пане Сирський; на фронтах тре частіше бувати та з рядовим складом спілкуватись.
Чи просто "дурника" ввімкнув?
06.02.2026 16:32 Ответить
 
 