Щодо командирів, які допустили втрату Сіверська, подаючи неправдиві дані, вжито заходів, - Сирський

Щодо командирів, які подавали хибну інформацію про ситуацію в Сіверську та допустили його втрату, вжито заходів.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час спілкування зі ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Ситуація у Сіверську

За його словами, ситуацію в районі Сіверська вдалося стабілізувати.

"Це стало можливим завдяки ефективним діям штурмових підрозділів. Вжито заходів до тих командирів, які тривалий час подавали неправдиві дані щодо ситуації в районі Сіверська і, як наслідок допустили втрату цього населеного пункту", - наголосив головком.

Сирський додав, що наразі бойові дії на цьому напрямку мають невисоку інтенсивність, за місяць противник не досяг успіхів.

Також дивіться: Рашист підірвався на міні та злетів у повітря на Сіверському напрямку. ВIДЕО

У грудні 2025 року ЗМІ повідомляли, що Сіверськ на Донеччині майже повністю втрачений. ЗСУ потрібні резерви для відбиття

Читайте також: Ворог просунувся поблизу Сіверська, Костянтинівки та у Покровську, - DeepState. КАРТА