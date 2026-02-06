Ситуація в Сіверську на Донеччині Бої на Сіверському напрямку
Щодо командирів, які допустили втрату Сіверська, подаючи неправдиві дані, вжито заходів, - Сирський

Щодо командирів, які подавали хибну інформацію про ситуацію в Сіверську та допустили його втрату, вжито заходів.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час спілкування зі ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Ситуація у Сіверську

За його словами, ситуацію в районі Сіверська вдалося стабілізувати.

"Це стало можливим завдяки ефективним діям штурмових підрозділів. Вжито заходів до тих командирів, які тривалий час подавали неправдиві дані щодо ситуації в районі Сіверська і, як наслідок допустили втрату цього населеного пункту", - наголосив головком.

Сирський додав, що наразі бойові дії на цьому напрямку мають невисоку інтенсивність, за місяць противник не досяг успіхів.

У грудні 2025 року ЗМІ повідомляли, що Сіверськ на Донеччині майже повністю втрачений. ЗСУ потрібні резерви для відбиття

Топ коментарі
+16
Призначили "крайніх"?!
06.02.2026 12:18 Відповісти
06.02.2026 12:18 Відповісти
+12
сирський гнида сам розвів цю гниль дав посади а тепер крайніх назначив почни з себе алень паркетний
06.02.2026 12:29 Відповісти
06.02.2026 12:29 Відповісти
+8
...а саме: переведено на іншу ділянку фронту
06.02.2026 12:18 Відповісти
06.02.2026 12:18 Відповісти
Із підвищенням
показати весь коментар
06.02.2026 13:14 Відповісти
З яким МО? МО не погоджують ніякі операції. МО мають забеспечувати потреби армії.
І так, багато командирів на місцях не докладують про реальну ситуацію на фронті. Про цю проблему хто вже тільки не казав.
06.02.2026 12:28 Відповісти
06.02.2026 12:28 Відповісти
О, Васья дописувачі з реєстрацією в пару місяців можуть такого на фантазувати, що від кацапів орден можуть отримати.
Здогадуєтесь, чому?
06.02.2026 12:50 Відповісти
06.02.2026 12:50 Відповісти
А такі нафронтники як ти що отримують? Добову пайку?😂😂
06.02.2026 13:01 Відповісти
06.02.2026 13:01 Відповісти
Я отримую грошове забезпечення в ЗСУ з весни 2022 року. Зараз я в 67 омбр. А Ви, шановний, де служите?
06.02.2026 13:11 Відповісти
06.02.2026 13:11 Відповісти
Тобто,створив ідеальні умови командирам на цих ділянках фронту...з кабінету,з мапою,зі статистикою...а вони "нєаправдалі вискова давєрія аказанава ім"(((***,де його відкопали((
06.02.2026 12:26 Відповісти
06.02.2026 12:26 Відповісти
Ну поки на цій ділянці стояли батальон Свобода та К2 - жодного просування у кацапні там не було 2 роки. Коли Свободу замінили іншим підрозділом і командир К2 пішов на підвищення - одразу почались проблеми.
06.02.2026 12:30 Відповісти
06.02.2026 12:30 Відповісти
Мабуть на підвищення кацап сирський їх подав ЗЕблазню!
06.02.2026 12:34 Відповісти
06.02.2026 12:34 Відповісти
Чисельність військ рф, задіяних у війні проти України складає 712 тисяч осіб - Сирський

Головком сьогодні спілкувався з журналістами і в ході розмови також заявив, що незабаром ситуація на Гуляйпільському напрямку кардинально зміниться. Сирський повідомляє, що Генштаб має бачення як змінити хід бойових дій і зірвати плани противника, не дивлячись на те, що наразі для росіян цей напрям є пріоритетним.
06.02.2026 12:45 Відповісти
06.02.2026 12:45 Відповісти
06.02.2026 12:56 Відповісти
06.02.2026 12:56 Відповісти
Сам особисто розвів цей блудняк а потім крайніх шукає...єдине що стабільно з цим кацапом те що Україна просирає території майже щодня
06.02.2026 13:03 Відповісти
06.02.2026 13:03 Відповісти
Перший, хто винуватий у втраті Сіверська - сам сирський.
06.02.2026 13:09 Відповісти
06.02.2026 13:09 Відповісти
Та ты ж командующий.
06.02.2026 13:09 Відповісти
06.02.2026 13:09 Відповісти
Так отож! Сам Сирський власне і є одним з тих командирів. Які заходи вжиті щодо нього?
06.02.2026 13:25 Відповісти
06.02.2026 13:25 Відповісти
Вжито заходів? Напевно хлопці на підвищення пішли? Он Верховний бреше "піплу"і не морщиться, а вони чим гірші?
06.02.2026 13:59 Відповісти
06.02.2026 13:59 Відповісти
Не треба дупу у Києві гріти, пане Сирський; на фронтах тре частіше бувати та з рядовим складом спілкуватись.
Чи просто "дурника" ввімкнув?
06.02.2026 16:32 Відповісти
06.02.2026 16:32 Відповісти
 
 