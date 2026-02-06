Щодо командирів, які допустили втрату Сіверська, подаючи неправдиві дані, вжито заходів, - Сирський

Щодо командирів, які подавали хибну інформацію про ситуацію в Сіверську та допустили його втрату, вжито заходів.
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час спілкування зі ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
Ситуація у Сіверську
За його словами, ситуацію в районі Сіверська вдалося стабілізувати.
"Це стало можливим завдяки ефективним діям штурмових підрозділів. Вжито заходів до тих командирів, які тривалий час подавали неправдиві дані щодо ситуації в районі Сіверська і, як наслідок допустили втрату цього населеного пункту", - наголосив головком.
Сирський додав, що наразі бойові дії на цьому напрямку мають невисоку інтенсивність, за місяць противник не досяг успіхів.
У грудні 2025 року ЗМІ повідомляли, що Сіверськ на Донеччині майже повністю втрачений. ЗСУ потрібні резерви для відбиття
І так, багато командирів на місцях не докладують про реальну ситуацію на фронті. Про цю проблему хто вже тільки не казав.
Здогадуєтесь, чому?
Головком сьогодні спілкувався з журналістами і в ході розмови також заявив, що незабаром ситуація на Гуляйпільському напрямку кардинально зміниться. Сирський повідомляє, що Генштаб має бачення як змінити хід бойових дій і зірвати плани противника, не дивлячись на те, що наразі для росіян цей напрям є пріоритетним.
Чи просто "дурника" ввімкнув?