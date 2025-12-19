В Серебрянке и Дроновке Силы обороны удерживают позиции, - 81 бригада ДШВ

81 бригада ДШВ заявила, что сообщения о якобы захвате врагом Серебрянки и Дроновки являются дезинформацией. Ситуация под контролем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном сообщении 81 отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ ВСУ.

"Информация, распространяемая отдельными информационными ресурсами о якобы захвате противником населенных пунктов Серебрянка и Дроновка, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время Силы обороны Украины удерживают позиции в пределах указанных населенных пунктов и на прилегающих рубежах.

"Наряду с этим, после массированного огневого поражения с привлечением артиллерийских систем различного калибра и дронов, противник использует рельеф местности, лесополосы и плотные посадки для инфильтрации в межпозиционное пространство. Отмечается его маскировка под местное население. Его действия носят характер локальных штурмовых действий и диверсионно-разведывательной активности", - говорится в сообщении.

Попытки врага продвинуться через Северский Донец срываются

Для логистического обеспечения и прикрытия маршрутов выдвижения противник использует барьерный рубеж Северский Донец.

Все выявленные попытки противника продвинуться или закрепиться срываются огневыми средствами и контрдействиями украинских подразделений.

"Обстановка остается напряженной, командование осуществляет управление войсками в штатном режиме.

Просим ориентироваться исключительно на официальные сообщения Сил обороны Украины и проверенные источники информации", - отметили в бригаде.

