У Серебрянці і Дронівці Сили оборони утримують позиції, - 81 бригади ДШВ

81 бригада ДШВ заявила, що повідомлення про нібито захоплення ворогом Серебрянки й Дронівки є дезінформацією. Ситуація контрольована.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному повідомленні 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ ЗСУ.

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"Інформація, що поширюється окремими інформаційними ресурсами щодо начебто захоплення противником населених пунктів Серебрянка та Дронівка не відповідає дійсності", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що, на цей час, Сили оборони України утримують позиції в межах зазначених населених пунктів та на прилеглих рубежах.

"Поряд з цим після масованого вогневого ураження із залученням артилерійських систем різного калібру, та дронів, противник використовує рельєф місцевості, лісосмуги та щільні посадки для інфільтрації в міжпозиційний простір. Відмічається його маскування під місцеве населення. Його дії мають характер локальних штурмових дій і диверсійно-розвідувальної активності", - йдеться в повідомленні.

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Спроби ворога просунутися через Сіверський Донець зриваються

Для логістичного забезпечення та прикриття маршрутів висування противник використовує бар’єрний рубіж Сіверський Донець.

Усі виявлені спроби противника просунутися або закріпитися зриваються вогневими засобами та контрдіями українських підрозділів.

"Обстановка залишається напруженою, командування здійснює управління військами у штатному режимі.

Просимо орієнтуватися виключно на офіційні повідомлення Сил оборони України та перевірені джерела інформації", - зазначили у бригаді.

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