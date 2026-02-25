Ворог накопичує сили у Сіверську та Серебрянському лісництві, - 81 бригада ДШВ
Тактика ворога за минулий тиждень не змінилась. Щоденно росіяни намагаються інфільтруватись малими групами у міжпозиційний простір підрозділів 81 бригади, висуваючись в темну пору доби та використовуючи дрони-поводирі, погані погодні умови та маскувальні засоби, щоб залишатись непоміченими.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 81 бригади.
Яка тактика РФ?
Як зазначається, збільшується також кількість ворожих ударних та розвідувальних БпЛА, які ускладнюють логістику наносячи удари по шляхах сполучення Сил оборони.
"У більшій мірі це дрони-ждуни та баражуючі боєприпаси типу "Молнія" та "Ланцет", також фіксуються випадки дистанційного мінування протитанковими та протипіхотними засобами", - йдеться у повідомленні.
Накопичення військ РФ
За даними бригади, росіяни постійно намагаються збільшувати свій потенціал, накопичуючись у раніше окупованому місті Сіверськ та Серебрянському лісництві.
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