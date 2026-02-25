Ворог накопичує сили у Сіверську та Серебрянському лісництві, - 81 бригада ДШВ

Тактика ворога за минулий тиждень не змінилась. Щоденно росіяни намагаються інфільтруватись малими групами у міжпозиційний простір підрозділів 81 бригади, висуваючись в темну пору доби та використовуючи дрони-поводирі, погані погодні умови та маскувальні засоби, щоб залишатись непоміченими.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 81 бригади.

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Яка тактика РФ?

Як зазначається, збільшується також кількість ворожих ударних та розвідувальних БпЛА, які ускладнюють логістику наносячи удари по шляхах сполучення Сил оборони.

"У більшій мірі це дрони-ждуни та баражуючі боєприпаси типу "Молнія" та "Ланцет", також фіксуються випадки дистанційного мінування протитанковими та протипіхотними засобами", - йдеться у повідомленні.

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Накопичення військ РФ

За даними бригади, росіяни постійно намагаються збільшувати свій потенціал, накопичуючись у раніше окупованому місті Сіверськ та Серебрянському лісництві.

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