Майське і Маркове на Донеччині перебувають під контролем ЗСУ, - УВ "Схід"

Сили оборони в Донецькій області контролюють населені пункти Майське та Маркове на Краматорському напрямку, водночас окупанти не залишають спроб посилити тиск та інфільтруватися.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це розповів речник Угруповання військ "Схід" майор Григорій Шаповал.

Під контролем Сил оборони

"Щодо населених пунктів Майське та Маркове на Краматорському напрямку, вони знаходяться під Силами оборони, але недалеко від самої лінії спротиву", - зазначив речник.

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Окупанти намагаються посилити тиск

Він додав, що на цьому напрямку противник продовжує штурмові дії та намагається нарощувати тиск.

"На Краматорському напрямку окупанти атакують, намагаються посилювати тиск і систематично, не рахуючись із втратами своєї живої сили, здійснюють спроби інфільтрації і в цих населених пунктах також. Однак піхотні групи зазнають вогневого ураження", - розповів Шаповал.

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Він наголосив, що підрозділи Сил оборони України продовжують тримати визначені рубежі та контролюють ситуацію.