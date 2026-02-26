Почти 100 штурмов за сутки: РФ массированно атакует на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб. КАРТА

За прошедшие сутки зафиксировано 235 боевых столкновений. ВСУ остановили 57 атак под Покровском и 36 штурмов возле Гуляйполя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в утреннем сводке Генштаба ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Обстрелы Украины

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины один ракетный удар, применив одну ракету, 68 авиационных ударов, сбросив 222 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 5271 дрон-камикадзе и осуществили 3222 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 91 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам, в частности:

Лужки Сумской области; Покровское, Гавриловка, Орлы, Великомихайловка Днепропетровской области;

Островское, Чаривное, Зализнычное, Трудовое, Светлая Долина, Воздвижовка, Гуляйпольское, Долинка, Копани, Любицкое, Терсянка Запорожской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки наши защитники отразили 12 атак противника. Враг нанес 3 авиационных удара, сбросив девять управляемых бомб, осуществил 103 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, 10 из которых – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Песчаного, Старицы, Рыбалкино, Волчанска и в сторону Зеленого и Лимана.

На Купянском направлении вчера произошло восемь атак захватчиков. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районе Боровской Андреевки и в сторону Новоплатоновки, Песчаного и Куриловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз, пытаясь продвинуться вперед в сторону Новоегоровки, Дробышево, Лимана и в районе Мирного.

На Славянском направлении наши защитники отразили две попытки оккупантов продвинуться вперед, в районах Ямполя и Платоновки.

На Краматорском направлении россияне пять раз пытались продвинуться на позиции наших войск, в сторону Рай-Александровки и в районах Бондарного и Миньковки.

На Константиновском направлении враг осуществил 18 атак в сторону населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка, Бересток, Русин Яр, Степановка, Новопавловка и Софиевка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 57 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Котлино, Молодецкое, Удачное, Новониколаевка, Муравка, Филия и в сторону населенных пунктов Белицкое, Гришино, Новоподгородное, Новоалександровка и Новопавловка.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Спецназовцы 3-го полка ССО ликвидировали группу противника и эвакуировали бойца ВСУ наземным роботом. ВИДЕО

На Александровском направлении враг пять раз атаковал наши позиции, в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Терновое, Вишневое и Калиновское.

На Гуляйпольском направлении противник 36 раз пытался продвинуться на позиции наших защитников в районах Гуляйполя, Белогорья и в сторону населенных пунктов Доброполье, Зализнычное, Горькое и Варваровка.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны восстановили контроль над рядом населенных пунктов на админгранице Запорожья и Днепропетровщины, - Волошин

На Ореховском направлении наши защитники отбили восемь атак в районах населенных пунктов Степногорск, Малые Щербаки и Степовое.

На Приднепровском направлении наши воины остановили одну атаку противника.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава и один пункт управления БПЛА российских захватчиков.

В целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1360 человек. Также украинские воины обезвредили три танка, 25 артиллерийских систем, четыре реактивные системы залпового огня, 681 беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня, 93 единицы автомобильной техники оккупантов.