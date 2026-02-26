Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 263 850 человек (+1 360 за сутки), 11 704 танка, 37 614 артсистем, 24 091 ББМ. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 263 850 человек российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.02.26 ориентировочно составляют:

личного состава – около 1 263 850 (+1 360) человек / persons

танков – 11 704 (+3) ед.

боевых бронированных машин – 24 091 (+0) ед.

артиллерийских систем – 37 614 (+25) ед.

РСЗО – 1 659 (+4) ед.

средства ПВО – 1 305 (+0) ед.

самолетов – 435 (+0) ед.

вертолетов – 348 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 147 138 (+681) ед.

крылатые ракеты – 4 347 (+0) ед.

корабли / катера – 29 (+0) ед.

подводные лодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 80 064 (+93) ед.

специальная техника – 4 075 (+0) ед.

