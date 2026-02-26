Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 263 850 осіб (+1 360 за добу), 11 704 танки, 37 614 артсистем, 24 091 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 263 850 осіб російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Втрати російської армії

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.02.26 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1 263 850 (+1 360) осіб / persons

танків – 11 704 (+3) од.

бойових броньованих машин – 24 091 (+0) од.

артилерійських систем – 37 614 (+25) од.

РСЗВ – 1 659 (+4) од.

засоби ППО – 1 305 (+0) од.

літаків – 435 (+0) од.

гелікоптерів – 348 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 147 138 (+681) од.

крилаті ракети – 4 347 (+0) од.

кораблі / катери – 29 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 80 064 (+93) од.

спеціальна техніка – 4 075 (+0) од.

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