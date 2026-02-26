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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 263 850 осіб (+1 360 за добу), 11 704 танки, 37 614 артсистем, 24 091 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Втрати РФ на 26 лютого: ліквідовано понад 1,26 млн окупантів

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 263 850 осіб російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Втрати російської армії

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.02.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 263 850 (+1 360) осіб / persons
  • танків – 11 704 (+3) од.
  • бойових броньованих машин – 24 091 (+0) од.
  • артилерійських систем – 37 614 (+25) од.
  • РСЗВ – 1 659 (+4) од.
  • засоби ППО – 1 305 (+0) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 348 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 147 138 (+681) од.
  • крилаті ракети – 4 347 (+0) од.
  • кораблі / катери – 29 (+0) од.
  • підводні човни  – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни  – 80 064 (+93) од.
  • спеціальна техніка – 4 075 (+0) од.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оператори Сил безпілотних систем "Феніксу" ДПСУ знищили 15 російських піхотинців на Донеччині. ВIДЕО

Втрати ворога за 25 лютого

Автор: 

армія рф (21181) Генштаб ЗС (8438) ліквідація (4777) знищення (10276)
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Топ коментарі
+22
Минув 4390 день москальсько-української війни.
125! одиниці знищеної техніки та1360! чумардосів за день.
Логістика та норм файно, броня по мінімуму.
Логістика перевалила за 80000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 263 000 це більше ніж все міське населення такого регіону як Алтайський край.

12 років з початку москальсько-української війни.
По тривалості це вже в два рази більше ніж друга світова війна, та в 3 рази довша ніж так звана велика вітчизняна, в 2,8 рази довше ніж перша світова війна.
4 роки повномасштабного вторгнення.
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26.02.2026 07:39 Відповісти
+16
Хоч якась приємна новина, що дофіга знищено рашиської мерзоти.
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26.02.2026 07:34 Відповісти
+14
Слава ЗСУ!!
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26.02.2026 07:39 Відповісти
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Хоч якась приємна новина, що дофіга знищено рашиської мерзоти.
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26.02.2026 07:34 Відповісти
Ну, наче ти... Написав "ні про що", а ми повинні вирішувать...
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26.02.2026 08:06 Відповісти
Дійсно! От хто ти таке і для чого строчиш ні про що?
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26.02.2026 08:33 Відповісти
Бо "Шарік"...
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26.02.2026 08:38 Відповісти
Кацап, тут тобі не подадуть, іди нити в своєму контакті!
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26.02.2026 08:35 Відповісти
Слава ЗСУ!!
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26.02.2026 07:39 Відповісти
Минув 4390 день москальсько-української війни.
125! одиниці знищеної техніки та1360! чумардосів за день.
Логістика та норм файно, броня по мінімуму.
Логістика перевалила за 80000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 263 000 це більше ніж все міське населення такого регіону як Алтайський край.

12 років з початку москальсько-української війни.
По тривалості це вже в два рази більше ніж друга світова війна, та в 3 рази довша ніж так звана велика вітчизняна, в 2,8 рази довше ніж перша світова війна.
4 роки повномасштабного вторгнення.
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26.02.2026 07:39 Відповісти
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26.02.2026 07:41 Відповісти
https://x.com/i/status/2026581072406818936 @ (мова оригіналу):
"У путина заканчивается мясо.
На студентов оказывают давление, закрывают в кабинете и активно переубеждают подписать контракт.
В академ теперь уйти нельзя, или беспилотники или отчисление -
контракт вуза с минобороны.
У кого есть долги по учебе так же предлагают отработать на СВО."
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26.02.2026 07:53 Відповісти
Ну - якщо є "долги по учебе" - то рівень інтелекту відразу видно... Хоча, і не завжли - студент може буть тупим, за спеціалізацією, але хорошим "геймером"...
Тут інше цікаво - на відміну від нас, кацапи не думають про майбутнє держави - бо кидають у горнило війни саме майбутні "мізки"...
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26.02.2026 08:13 Відповісти
Це як подивитись.
Якщо налагодити зв'язок, оператор дрона може сидіти за сотні км від дрона (у нас таке вже є).
І тоді навпаки - "задєл" на майбутнє.
На НАТО з території БРСР полетять десятки тисяч дронів одночасно, хвиля за хвилею, а воно нічого не зможе зробити, бо оператори будуть на території росії, куди навіть від думки стрільнути - вже повний памперс. А картопляники будуть тільки дрони підносити до переднього краю, під натівським вогнем.
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26.02.2026 08:42 Відповісти
Згоден... Але ти випускаєш з поля зору одну з основних складових - ОБСЛУГУ... Це - як в авіації. Авіаційний комплекс - це не тільки "льотчик". Це і аеродром, і склади, і підрозділи еародромного обслуговування... Дрони, на територію БРСР треба якось доставить. Їх треба десь накопичувать та зберігать. Їх треба десь готувать до вильоту. Їх треба звідкись запускать. А для всього цього потрібні "люди на місцях"...
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26.02.2026 08:51 Відповісти
Ось тому процес "об'єдінєнія в союзноє государство" і "поставлєн на паузу".
БРСР - бездоганний майданчик для гібридної операції в Сувалкському коридорі зокрема і проти НАТО взагалі.
Он нещодавно була інфа: термінові масові збори резервістів західних регіонів БРСР. Повістки всім - багатодітним, непридатним. Цікаво, чому?
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26.02.2026 08:53 Відповісти
Щоб тримать білоруське "бидло", в напрузі... Тут, недавно, так, "тихо просковзнуло" припущення, що, нібито, українські диверсанти "приклали руку" до знищення коригувальних центрів, на території БРСР, які використовувавли кацапи. А подібне може буть використане, як "нарушение суверенитета Беларуси...".
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26.02.2026 09:10 Відповісти
БРСР самостійна рівно настільки, наскільки їй дозволяє *****.
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26.02.2026 09:15 Відповісти
Я знаю... Вже давно кимсь з відомих білорусів була викладена сентенція, яка точно характеризує менталітет білорусів: "Мы, беларусы - людзи смирныя... Кто сильней - таму и падчиняемся...".
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26.02.2026 09:19 Відповісти
І я не впевнений, що їм потрібні якісь заходи, аби "тримати в напрузі".
Чотири роки тому з території БРСР до нас зайшла русня (і є чутки, що білоруси теж були присутні у складі угруповання). А це, на хвилинку, акт війни, згідно зі статутом ООН. І ніхто нікого там не "прогрівав". Как пожєлалі, так і сдєлалі. Придушивши "революцію в шкарпетках" бульба показав, що народ БРСР тепер розглядається виключно як пасивний ресурс.
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26.02.2026 09:18 Відповісти
А ти знаєш, чим закінчився той "заход" білорусів? Бунтом під Михайло-Коцюбинським! Колона бригадна туди дійшла, і стала. Солдати побачили, скільки по дорозі валяється згорілої кацапської техніки, з трупами всередині, і відмовилися іти далі, на Чернігів. А потім зібралися, і пішли, пішки, додому. А техніку покинули... Це було "відро холодної води", на голову "бульбофюреру"...
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26.02.2026 09:26 Відповісти
Абсолютно логічно, виходячи з висловлювання видатного білоруса, наведеного вище.
А от щоб "каштани з вогню тягати" - можуть і згодитись.
Тільки треба кадирівцями ззаду підперти, аби не здриснули.
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26.02.2026 09:30 Відповісти
или беспилотники или отчисление
Ось це саме неприємне. "рубікон" погрожує цього року +50 тисяч розрахунків БПЛА.
Китай допоможе з комплектуючими.
Нашим "партнерам" би побільше КАБів нам давати, бо ними можна рубати пілотів в тилу. Щоб студенти русняві знали: підписався в "рубікон" - зловив КАБ в Україні.
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26.02.2026 08:39 Відповісти
Через злочинну команду колишнього командувача ПС ЗСУ Олещука (якщо не казати про продажність і зраду за "30 срібників" ворога) напередодні контрнаступу 2023 року зі всіх складів позвозили ФАБи в одну локацію під Хмельницьким. Де їх і 13 травня 23-го і підірвали ворожі ракети. Та так кучно, що "гриби" від https://youtu.be/4K9QisndVps?si=zgUKPzrZwaqBt4mZ вибухів нагадали ядерне бомбардування.
Саме завдяки цьому горе-діячу і випрошуємо зараз у союзників кожну бомбу і ракету, щоби мати змогу знищувати ворожі укриття, де засіли штурмовики і екіпажі дронарів на передній оінії і у прифронтовій смузі.
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26.02.2026 10:08 Відповісти
Цінність західних КАБів в тому, що у них дуже гарна точність. Русня, поки УМПК до розуму довела, багато тисяч бомб втратила без толку.
У нас немає виробництва бомб.
У Франції, наприклад - є.
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26.02.2026 10:10 Відповісти
1360 дохлих свинорил приємна цифра, але бажаю щоб ВСІ !
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26.02.2026 08:35 Відповісти
готуємся потроху до смерті *****
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26.02.2026 08:45 Відповісти
А когда чуток потеплеет и в бой вступят боевые комары то кацапам вообще пиСта.. .
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26.02.2026 08:49 Відповісти
Потеплішало і полізли - 1360 чумардосів на трьох танках -1463 день "триденки"
Логістика ювілей у 80 тисяч, доречі, з початку зими 11 481 одиниці і це вже сезонний рекорд, попередній весна 25-го 11 224 авто
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26.02.2026 09:22 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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26.02.2026 09:51 Відповісти
Розбірка російського штурмовика-зека з "Рубіконом":

https://x.com/i/status/2026573393345007818 @ (мова оригіналу):

"24.10.2025 года на КП разведроты 27-й ОМСБр в н.п. Лиман Первый Харьковской области вышли военнослужащие 121-го МСП 68-й МСД. Будучи немного подшофе, солдаты пришли высказать свое недовольство тем, что пилоты разведроты атаковали их FPV-дроном и сожгли им квадроцикл. Применив физическое воздействие к находившимся на КП пилотам, бойцы 121-го МСП изъяли оборудование для управления полетами и покинули КП в неизвестном направлении.

Рано утром 25 октября, командир разведроты ст. лейтенант Давыдов Юрий Алексеевич (03.12.1985) прибыв на КП, встретил деморализованных ночным происшествием солдат. Давыдов принял решение восстановить справедливость, вернуть оборудование и наказать обидчиков. Из военнослужащих роты срочно была собрана оперативная группа, которая выдвинулась в расположение 121-го полка.
Прибыв на место, опергруппа выявила изъятое оборудование, которое попыталась вернуть до возвращения обидчиков. Как рассказывает свидетель, когда штурмовики 121-го МСП вернулись, между ними и разведчиками завязалась словесная перепалка. Окрыленные численным перевесом и присутствием командира, молодые разведчики попытались вербально воздействовать на штурмовиков. Один из них - гранатометчик Королев Алексей Николаевич (29.07.1984), отбывавший 12 летний срок в тюрьме, но освободившийся по контракту с МО РФ.
На эту, ставшую привычной для армии РФ биографическую особенность, во время перепалки в грубой форме обратил внимание сержант Петухов Вадим Александрович (12.07.1997). В пылу эмоций Петухов начал угрожать Королеву тем, что принудит его к "сексуальному контакту неестественным образом", обозвав его "опущенным". Видимо такие слова от Петухова больно задели бывшего арестанта, после чего Королев схватил свое оружие и открыл огонь.

Во время скоротечного боя погибли:
▪️сержант Петухов Вадим Александрович 12.07.1997, начальник расчета FPV взвода БпЛА Испытательного центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон", г. Кубинка
▪️сержант Галатов Дмитрий Сергеевич 02.08.1993, командир разведывательного отделения роты разведки 27-й ОМСБр
▪️ефрейтор Кравец Родион Эдуардович 05.10.2003, оператор расчета FPV взвода БпЛА роты разведки 27-й ОМСБр
▪️мл. сержант Низовцев Сергей Александрович 14.04.2001, старший оператора расчета FPV взвода БпЛА роты разведки 27-й ОМСБр
▪️мл. сержант Серов Павел Александрович 26.06.1988, старший разведчик-оператор роты разведки 27-й ОМСБр
▪️ефрейтор Кузнецов Вячеслав Максимович 28.12.2000, разведчик-сапер роты разведки 27-й ОМСБр

Получили ранения:
▪️ст. лейтенант Давыдов Юрий Алексеевич 03.12.1985, командир развед роты 27-й ОМСБр
▪️ефрейтор Великанов Александр Михайлович 10.11.1992, водитель роты разведки 27-й ОМСБр

Что касается стрелка, то Королев Алексей Николаевич был задержан и находиться под слетствием."
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26.02.2026 11:32 Відповісти
О, ще не травень, а вже почалися шашлики! 1360 порцій - це вже гріє!
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26.02.2026 11:44 Відповісти
 
 