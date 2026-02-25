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Оператори Сил безпілотних систем "Феніксу" ДПСУ знищили 15 російських піхотинців на Донеччині. ВIДЕО

Оператори угруповання Сил безпілотних систем "Фенікс" ДПСУ продовжують нищити штурмову піхоту противника на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у зоні відповідальності підрозділу щомісяця ліквідовуються сотні військовослужбовців окупаційних військ.

Лише протягом лютого дронами "Феніксу" було уражено близько 1200 російських військових, понад половину з них - знищено.

На оприлюднених кадрах зафіксовано результати роботи операторів:

  • ліквідація 15 окупантів;
  • знищення однієї станції РЕБ на автомобілі;
  • 2 УАЗи "Буханка";
  • 3 квадроцикли.

Бойова робота угруповання Сил безпілотних систем демонструє ефективність українських дронів у протидії штурмовим діям ворога та суттєво знижує його можливості на передовій.

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Автор: 

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26.02.2026 01:40 Відповісти
 
 