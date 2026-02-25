Оператори Сил безпілотних систем "Феніксу" ДПСУ знищили 15 російських піхотинців на Донеччині. ВIДЕО
Оператори угруповання Сил безпілотних систем "Фенікс" ДПСУ продовжують нищити штурмову піхоту противника на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у зоні відповідальності підрозділу щомісяця ліквідовуються сотні військовослужбовців окупаційних військ.
Лише протягом лютого дронами "Феніксу" було уражено близько 1200 російських військових, понад половину з них - знищено.
На оприлюднених кадрах зафіксовано результати роботи операторів:
- ліквідація 15 окупантів;
- знищення однієї станції РЕБ на автомобілі;
- 2 УАЗи "Буханка";
- 3 квадроцикли.
Бойова робота угруповання Сил безпілотних систем демонструє ефективність українських дронів у протидії штурмовим діям ворога та суттєво знижує його можливості на передовій.
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Владислав Сварчевський
показати весь коментар26.02.2026 01:40 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
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