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Операторы группировки Сил беспилотных систем "Феникс" ГПСУ уничтожили 15 российских пехотинцев на Донетчине. ВИДЕО
Операторы группировки Сил беспилотных систем "Феникс" ГПСУ продолжают уничтожать штурмовую пехоту противника в Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в зоне ответственности подразделения ежемесячно ликвидируются сотни военнослужащих оккупационных войск.
Только в течение февраля дронами "Феникса" было поражено около 1200 российских военных, более половины из них - уничтожено.
На обнародованных кадрах зафиксированы результаты работы операторов:
- ликвидация 15 оккупантов;
- уничтожение одной станции РЭБ на автомобиле;
- 2 УАЗа "Буханка";
- 3 квадроцикла.
Боевая работа группировки Сил беспилотных систем демонстрирует эффективность украинских дронов в противодействии штурмовым действиям врага и существенно снижает его возможности на передовой.
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Владислав Сварчевський
показать весь комментарий26.02.2026 01:40 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
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