Операторы группировки Сил беспилотных систем "Феникс" ГПСУ уничтожили 15 российских пехотинцев на Донетчине. ВИДЕО

Операторы группировки Сил беспилотных систем "Феникс" ГПСУ продолжают уничтожать штурмовую пехоту противника в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в зоне ответственности подразделения ежемесячно ликвидируются сотни военнослужащих оккупационных войск.

Только в течение февраля дронами "Феникса" было поражено около 1200 российских военных, более половины из них - уничтожено.

На обнародованных кадрах зафиксированы результаты работы операторов:

ликвидация 15 оккупантов;

уничтожение одной станции РЭБ на автомобиле;

2 УАЗа "Буханка";

3 квадроцикла.

Боевая работа группировки Сил беспилотных систем демонстрирует эффективность украинских дронов в противодействии штурмовым действиям врага и существенно снижает его возможности на передовой.

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