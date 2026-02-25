4 747 5
Спецназовцы 3-го полка ССО ликвидировали группу противника и эвакуировали бойца ВСУ наземным роботом. ВИДЕО
Спецназовцы 3-го полка Сил специальных операций уничтожили оккупантов и спасли военнослужащего Вооруженных сил Украины на Покровском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, разведка сообщила о группе противника, которая пыталась проникнуть в тыл позиций смежного подразделения.
На снятом видео воины провели зачистку позиции от противника и эвакуировали раненого украинского военного с помощью наземного робота.
Подобные действия отважных бойцов ССО - это успешное противодействие вражеской тактике инфильтрации.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!! Смерть ****** і помічникам ригоАНАЛІВ та коригувальникам!