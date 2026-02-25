Спецназовцы 3-го полка ССО ликвидировали группу противника и эвакуировали бойца ВСУ наземным роботом. ВИДЕО

Спецназовцы 3-го полка Сил специальных операций уничтожили оккупантов и спасли военнослужащего Вооруженных сил Украины на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, разведка сообщила о группе противника, которая пыталась проникнуть в тыл позиций смежного подразделения.

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На снятом видео воины провели зачистку позиции от противника и эвакуировали раненого украинского военного с помощью наземного робота.

Подобные действия отважных бойцов ССО - это успешное противодействие вражеской тактике инфильтрации.

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