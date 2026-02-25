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Новости Видео Уничтожение российских оккупантов Ближний стрелковый бой Боевые действия на Покровском направлении Наземные роботизированные комплексы НРК
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Спецназовцы 3-го полка ССО ликвидировали группу противника и эвакуировали бойца ВСУ наземным роботом. ВИДЕО

Спецназовцы 3-го полка Сил специальных операций уничтожили оккупантов и спасли военнослужащего Вооруженных сил Украины на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, разведка сообщила о группе противника, которая пыталась проникнуть в тыл позиций смежного подразделения.

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На снятом видео воины провели зачистку позиции от противника и эвакуировали раненого украинского военного с помощью наземного робота.

Подобные действия отважных бойцов ССО - это успешное противодействие вражеской тактике инфильтрации.

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Автор: 

армия РФ (22965) уничтожение (9950) Донецкая область (12388) ССО (711) Покровск (1310) Покровский район (1760) НРК наземный роботизированный комплекс (127)
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Боже, як болить зуб, вітаю героїв, може полонений не зовсім "кончене", принаймні поповнення обмінного фонду
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25.02.2026 21:13 Ответить
Новину читав?
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25.02.2026 21:30 Ответить
що не так?
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25.02.2026 21:32 Ответить
Дяеуємо Захисникам України та їх Родинам!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!! Смерть ****** і помічникам ригоАНАЛІВ та коригувальникам!
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25.02.2026 21:44 Ответить
Мабуть свідомо допустили помилку, хотіли взяти в полон і отримали поранення побратима
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25.02.2026 22:19 Ответить
 
 