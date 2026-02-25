Спецпризначенці 3-го полку ССО ліквідували групу противника та евакуювали бійця ЗСУ наземним роботом. ВIДЕО

Спецпризначенці 3-го полку Сил спеціальних операцій знищили окупантів та врятували військовослужбовця Збройних сил України на Покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, розвідка повідомила про групу противника, що намагалась інфільтруватись у тил позицій суміжного підрозділу.

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На зафільмованому відео воїни провели зачистку позиції від противника та евакуювали пораненого українського військового за допомогою наземного робота.

Подібні дії відважних бійців ССО - це успішна протидія ворожій тактиці інфільтрації.

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