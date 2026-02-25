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Новини Відео Знищення російських окупантів Ближній стрілецький бій Бойові дії на Покровському напрямку Наземні роботизовані комплекси НРК
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Спецпризначенці 3-го полку ССО ліквідували групу противника та евакуювали бійця ЗСУ наземним роботом. ВIДЕО

Спецпризначенці 3-го полку Сил спеціальних операцій знищили окупантів та врятували військовослужбовця Збройних сил України на Покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, розвідка повідомила про групу противника, що намагалась інфільтруватись у тил позицій суміжного підрозділу.

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На зафільмованому відео воїни провели зачистку позиції від противника та евакуювали пораненого українського військового за допомогою наземного робота.

Подібні дії відважних бійців ССО - це успішна протидія ворожій тактиці інфільтрації.

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Автор: 

армія рф (21181) знищення (10276) Донецька область (11267) ССО Сили спеціальних операцій (705) Покровськ (1344) Покровський район (1774) НРК наземний роботизований комплекс (131)
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Боже, як болить зуб, вітаю героїв, може полонений не зовсім "кончене", принаймні поповнення обмінного фонду
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25.02.2026 21:13 Відповісти
Новину читав?
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25.02.2026 21:30 Відповісти
що не так?
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25.02.2026 21:32 Відповісти
Дяеуємо Захисникам України та їх Родинам!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!! Смерть ****** і помічникам ригоАНАЛІВ та коригувальникам!
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25.02.2026 21:44 Відповісти
Мабуть свідомо допустили помилку, хотіли взяти в полон і отримали поранення побратима
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25.02.2026 22:19 Відповісти
 
 