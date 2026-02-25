Бійці 101‑ї ОБрО замінували та підірвали укриття противника на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Воїни 2-го батальйону охорони 101-ї окремої бригади охорони Генштабу провели ударно‑пошукові завдання у своїй смузі відповідальності на Куп’янському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці під час спецоперації виявили та знищили укриття противника.

Об’єкт був замінований українськими захисниками із подальшим підривом.

Ціль

Робота ударно‑пошукових груп зменшує маневреність ворога, ускладнює його логістику та знижує рівень захищеності на займаних позиціях.

Основна мета

Позбавлення противника можливості використовувати укриття для накопичення сил, спостереження та ведення вогню.

"Продовжуємо виконувати завдання та зберігати контроль над ситуацією", - зазначають воїни під оприлюдненим відео.

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