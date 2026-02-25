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Новости Видео Бои на Купянском направлении
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Бойцы 101-й ОБрО заминировали и взорвали укрытие противника на Купянском направлении. ВИДЕО

Воины 2-го батальона охраны 101-й отдельной бригады охраны Генштаба провели ударно-поисковые задачи в своей полосе ответственности на Купянском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы во время спецоперации обнаружили и уничтожили укрытия противника.

Объект был заминирован украинскими защитниками с последующим подрывом.

Цель

Работа ударно-поисковых групп уменьшает маневренность врага, затрудняет его логистику и снижает уровень защищенности на занимаемых позициях.

Основная цель

Лишение противника возможности использовать укрытия для накопления сил, наблюдения и ведения огня.

"Продолжаем выполнять задачи и сохранять контроль над ситуацией", - отмечают воины под обнародованным видео.

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Автор: 

армия РФ (22965) Генштаб ВС (8127) спецназ (644) уничтожение (9950) ВСУ (7759) Харьковская область (2746) Купянский район (749) Купянск (997)
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колись у школі робили саморобні взривпакети, тепер дядьки повиростали, і взривпакети стали відповідно разів у двадцять важчими, і разів у сто потужнішими.
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25.02.2026 21:16 Ответить
 
 