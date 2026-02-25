Бойцы 101-й ОБрО заминировали и взорвали укрытие противника на Купянском направлении. ВИДЕО
Воины 2-го батальона охраны 101-й отдельной бригады охраны Генштаба провели ударно-поисковые задачи в своей полосе ответственности на Купянском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы во время спецоперации обнаружили и уничтожили укрытия противника.
Объект был заминирован украинскими защитниками с последующим подрывом.
Цель
Работа ударно-поисковых групп уменьшает маневренность врага, затрудняет его логистику и снижает уровень защищенности на занимаемых позициях.
Основная цель
Лишение противника возможности использовать укрытия для накопления сил, наблюдения и ведения огня.
"Продолжаем выполнять задачи и сохранять контроль над ситуацией", - отмечают воины под обнародованным видео.
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Urs
показать весь комментарий25.02.2026 21:16 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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