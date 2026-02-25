Дроны 5-й ОШБр нашли оккупанта, который прятался среди развалившегося здания. ВИДЕО
Бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады поразили оккупанта, когда тот пытался спрятаться от ударных беспилотников.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время боевых вылетов пилоты обнаружили рашиста, который стоял за стеной развалившегося здания.
Дронари залетели сзади и мастерским попаданием разорвали врага на куски.
Кадрами бойцы поделились в соцсетях.
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Стоял ватан в засадє, нє відя , что в домє нє всє стєни єсть..