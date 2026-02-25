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Новости Видео Уничтожение российских оккупантов Операторы дронов
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Дроны 5-й ОШБр нашли оккупанта, который прятался среди развалившегося здания. ВИДЕО

Бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады поразили оккупанта, когда тот пытался спрятаться от ударных беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время боевых вылетов пилоты обнаружили рашиста, который стоял за стеной развалившегося здания.

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Дронари залетели сзади и мастерским попаданием разорвали врага на куски.

Кадрами бойцы поделились в соцсетях.

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армия РФ (22965) уничтожение (9950) дроны (7260) 5 ОШБр (178)
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А міг і обличчя показати для самки... Оптоволокно гарантує якість фото!))) Правда, посмертно...
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25.02.2026 19:05 Ответить
В трусіках це опція)) посмертний кадр мальчіка для оформлення білої "лади"
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25.02.2026 20:07 Ответить
на пам'ятник
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25.02.2026 22:56 Ответить
"Торбешник"... Не "штурмовик", мабуть, а "верблюд"... Значить, хтось, на ЛБЗ, залишився без харчів, ***********, чи медикаментів...
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25.02.2026 19:07 Ответить
якщо це чудо перлося вдень, та ще й із двома валізами - то там явно ще й ломка була на ЛБЗ і несли "дезодорант."..
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25.02.2026 19:11 Ответить
Куку!!
Стоял ватан в засадє, нє відя , что в домє нє всє стєни єсть..
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25.02.2026 20:06 Ответить
Шо це за формат відео? В мене таке не відтворюється! Це вжп не вперше...
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25.02.2026 22:34 Ответить
хованки воно грає
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25.02.2026 22:55 Ответить
 
 