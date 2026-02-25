Дроны 5-й ОШБр нашли оккупанта, который прятался среди развалившегося здания. ВИДЕО

Бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады поразили оккупанта, когда тот пытался спрятаться от ударных беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время боевых вылетов пилоты обнаружили рашиста, который стоял за стеной развалившегося здания.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Дронари залетели сзади и мастерским попаданием разорвали врага на куски.

Кадрами бойцы поделились в соцсетях.

Смотрите также: Минус 39 единиц логистической техники оккупантов: FPV-дроны батальона SIGNUM. ВИДЕО

Смотрите также: Наземный дрон ВСУ расстрелял из пулемета двух оккупантов под Покровском. ВИДЕО