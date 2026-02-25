Дрони 5-ї ОШБр знайшли окупанта, який ховався серед розваленої будівлі. ВIДЕО

Бійці 5-ї окремої штурмової Київської бригади уразили окупанта, коли той намагався сховатися від ударних безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час бойових вильотів пілоти виявили рашиста, який стояв за стіною розваленої будівлі.

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Дронарі залетіли зі спини та майстерним влучанням розірвали ворога на шмаття.

Кадрами бійці поділилися у соцмережах.

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