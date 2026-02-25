Дрони 5-ї ОШБр знайшли окупанта, який ховався серед розваленої будівлі. ВIДЕО
Бійці 5-ї окремої штурмової Київської бригади уразили окупанта, коли той намагався сховатися від ударних безпілотників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час бойових вильотів пілоти виявили рашиста, який стояв за стіною розваленої будівлі.
Дронарі залетіли зі спини та майстерним влучанням розірвали ворога на шмаття.
Кадрами бійці поділилися у соцмережах.
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Стоял ватан в засадє, нє відя , что в домє нє всє стєни єсть..