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Новини Відео Знищення російських окупантів Оператори дронів
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Дрони 5-ї ОШБр знайшли окупанта, який ховався серед розваленої будівлі. ВIДЕО

Бійці 5-ї окремої штурмової Київської бригади уразили окупанта, коли той намагався сховатися від ударних безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час бойових вильотів пілоти виявили рашиста, який стояв за стіною розваленої будівлі.

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Дронарі залетіли зі спини та майстерним влучанням розірвали ворога на шмаття.

Кадрами бійці поділилися у соцмережах.

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армія рф (21181) знищення (10276) дрони (8331) 5 ОШБр (180)
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А міг і обличчя показати для самки... Оптоволокно гарантує якість фото!))) Правда, посмертно...
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25.02.2026 19:05 Відповісти
В трусіках це опція)) посмертний кадр мальчіка для оформлення білої "лади"
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25.02.2026 20:07 Відповісти
на пам'ятник
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25.02.2026 22:56 Відповісти
"Торбешник"... Не "штурмовик", мабуть, а "верблюд"... Значить, хтось, на ЛБЗ, залишився без харчів, ***********, чи медикаментів...
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25.02.2026 19:07 Відповісти
якщо це чудо перлося вдень, та ще й із двома валізами - то там явно ще й ломка була на ЛБЗ і несли "дезодорант."..
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25.02.2026 19:11 Відповісти
Куку!!
Стоял ватан в засадє, нє відя , что в домє нє всє стєни єсть..
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25.02.2026 20:06 Відповісти
Шо це за формат відео? В мене таке не відтворюється! Це вжп не вперше...
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25.02.2026 22:34 Відповісти
хованки воно грає
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25.02.2026 22:55 Відповісти
 
 