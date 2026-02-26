Ситуация на юге: "кольцо" до 20 км от фронта, - Силы обороны

В степной зоне "килзона" может достигать 20 км от линии соприкосновения. Ситуация остается сложной, но без резких изменений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеэфире заявил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

"Больше всего боевых столкновелений у нас за последнее время уже традиционно на Гуляйпольском направлении. Довольно неспокойно и на двух других запорожских направлениях - на Ореховском и Александровском, а также противник не оставляет попыток осуществлять обстрелы и удары дронами-камикадзе на Приднепровском или Херсонском направлении", - сообщил Волошин.

Бои на юге за сутки

За прошедшие сутки на юге зафиксировано 50 боевых столкновений, большинство из которых - 36 - на Гуляйпольском направлении. Противник здесь пытался штурмовать украинские позиции в Гуляйполе, южнее и севернее этого населенного пункта.

Кроме того, враг попытался штурмовать украинские позиции возле Белогорья, а также возле населенных пунктов, которые идут к северу от Гуляйполя - Доброполье, Прилуки, где противник пытался штурмовать украинские позиции и предпринимал попытки инфильтрации вглубь нашей обороны.

Меньше дронов-камикадзе, больше авиаударов

По словам Волошина, в последние дни враг уменьшил количество ударов дронами-камикадзе, однако в то же время постоянно растет интенсивность авиационных атак.

"За прошедшие сутки зафиксировано более 20 авиаударов с применением 70 управляемых авиационных бомб", - сообщил он.

Спикер подчеркнул, что обе стороны все активнее используют беспилотные летательные аппараты и наземные роботизированные комплексы.

В частности, противник ежедневно применяет:

до 2000 FPV-дронов;

150–200 барражирующих боеприпасов;

200–250 разведывательных БПЛА.

Кроме того, в последнее время враг широко использует наземные роботизированные комплексы для логистики и эвакуации раненых с поля боя.

Особенности боевых действий в степной зоне

Волошин сообщил, что протяженность линии боевого столкновения в степной зоне составляет более 100 км. Из-за открытой местности противник не может незаметно обойти украинские позиции, поэтому более активно применяет средства радиоэлектронной борьбы.

Одной из главных особенностей войны в степи является значительно более широкая так называемая "килзона" — участок местности, находящийся под плотным перекрестным огнем.

"Сегодня эта полоса от линии боевого столкновения, в которой наносится поражение по всему, что движется, уже доходит примерно до 15, а то и до 20 км", - отметил спикер.

