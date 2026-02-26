Ситуация на юге: "кольцо" до 20 км от фронта, - Силы обороны
В степной зоне "килзона" может достигать 20 км от линии соприкосновения. Ситуация остается сложной, но без резких изменений.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеэфире заявил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.
"Больше всего боевых столкновелений у нас за последнее время уже традиционно на Гуляйпольском направлении. Довольно неспокойно и на двух других запорожских направлениях - на Ореховском и Александровском, а также противник не оставляет попыток осуществлять обстрелы и удары дронами-камикадзе на Приднепровском или Херсонском направлении", - сообщил Волошин.
Бои на юге за сутки
За прошедшие сутки на юге зафиксировано 50 боевых столкновений, большинство из которых - 36 - на Гуляйпольском направлении. Противник здесь пытался штурмовать украинские позиции в Гуляйполе, южнее и севернее этого населенного пункта.
Кроме того, враг попытался штурмовать украинские позиции возле Белогорья, а также возле населенных пунктов, которые идут к северу от Гуляйполя - Доброполье, Прилуки, где противник пытался штурмовать украинские позиции и предпринимал попытки инфильтрации вглубь нашей обороны.
Меньше дронов-камикадзе, больше авиаударов
По словам Волошина, в последние дни враг уменьшил количество ударов дронами-камикадзе, однако в то же время постоянно растет интенсивность авиационных атак.
"За прошедшие сутки зафиксировано более 20 авиаударов с применением 70 управляемых авиационных бомб", - сообщил он.
Спикер подчеркнул, что обе стороны все активнее используют беспилотные летательные аппараты и наземные роботизированные комплексы.
В частности, противник ежедневно применяет:
-
до 2000 FPV-дронов;
-
150–200 барражирующих боеприпасов;
-
200–250 разведывательных БПЛА.
Кроме того, в последнее время враг широко использует наземные роботизированные комплексы для логистики и эвакуации раненых с поля боя.
Особенности боевых действий в степной зоне
Волошин сообщил, что протяженность линии боевого столкновения в степной зоне составляет более 100 км. Из-за открытой местности противник не может незаметно обойти украинские позиции, поэтому более активно применяет средства радиоэлектронной борьбы.
Одной из главных особенностей войны в степи является значительно более широкая так называемая "килзона" — участок местности, находящийся под плотным перекрестным огнем.
"Сегодня эта полоса от линии боевого столкновения, в которой наносится поражение по всему, что движется, уже доходит примерно до 15, а то и до 20 км", - отметил спикер.
