Ситуація на півдні: "кілзона" до 20 км від фронту, - Сили оборони
У степовій зоні "кілзона" може сягати 20 км від лінії зіткнення. Ситуація залишається складною, але без різких змін.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеефірі заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.
"Найбільше бойових зіткнень у нас за останній час вже традиційно на Гуляйпільському напрямку. Доволі неспокійно і на інших двох запорізьких напрямках - на Оріхівському і на Олександрівському, а також противник не полишає спроб здійснювати обстріли і удари дронами-камікадзе на Придніпровському чи Херсонському напрямку", - повідомив Волошин.
Бої на півдні за добу
За минулу добу на півдні зафіксовано 50 бойових зіткнень, більшість з яких - 36 - на Гуляйпільському напрямку. Противник тут намагався штурмувати українські позиції у Гуляйполі, південніше та північніше цього населеного пункту.
Крім того, ворог спробував штурмувати українські позиції біля Білогір'я, а також біля населених пунктів, які йдуть на північ від Гуляйполя - Добропілля, Прилуки, де противник намагався штурмувати українські позиції та здійснював спроби інфільтрації вглибину нашої оборони.
Менше дронів-камікадзе, більше авіаударів
За словами Волошина, протягом останніх днів ворог зменшив кількість ударів дронами-камікадзе, однак водночас постійно зростає інтенсивність авіаційних атак.
"За минулу добу зафіксовано понад 20 авіаударів із застосуванням 70 керованих авіаційних бомб", - повідомив він.
Речник наголосив, що обидві сторони дедалі активніше використовують безпілотні літальні апарати та наземні роботизовані комплекси.
Зокрема, противник щодня застосовує:
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до 2000 FPV-дронів;
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150–200 баражуючих боєприпасів;
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200–250 розвідувальних БпЛА.
Крім того, останнім часом ворог широко використовує наземні роботизовані комплекси для логістики та евакуації поранених із поля бою.
Особливості бойових дій у степовій зоні
Волошин повідомив, що протяжність лінії бойового зіткнення у степовій зоні становить понад 100 км. Через відкриту місцевість противник не може непомітно обійти українські позиції, тому активніше застосовує засоби радіоелектронної боротьби.
Однією з головних особливостей війни в степу є значно ширша так звана "кілзона" - ділянка місцевості, що перебуває під щільним перехресним вогнем.
"Сьогодні ця смуга від лінії бойового зіткнення, в якій завдається ураження по всьому, що рухається, вже доходить приблизно до 15, а то й до 20 км", - зазначив речник.
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