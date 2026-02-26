Ситуація на півдні: "кілзона" до 20 км від фронту, - Сили оборони

У степовій зоні "кілзона" може сягати 20 км від лінії зіткнення. Ситуація залишається складною, але без різких змін.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеефірі заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Найбільше бойових зіткнень у нас за останній час вже традиційно на Гуляйпільському напрямку. Доволі неспокійно і на інших двох запорізьких напрямках - на Оріхівському і на Олександрівському, а також противник не полишає спроб здійснювати обстріли і удари дронами-камікадзе на Придніпровському чи Херсонському напрямку", - повідомив Волошин.

Бої на півдні за добу

За минулу добу на півдні зафіксовано 50 бойових зіткнень, більшість з яких - 36 - на Гуляйпільському напрямку. Противник тут намагався штурмувати українські позиції у Гуляйполі, південніше та північніше цього населеного пункту.

Крім того, ворог спробував штурмувати українські позиції біля Білогір'я, а також біля населених пунктів, які йдуть на північ від Гуляйполя - Добропілля, Прилуки, де противник намагався штурмувати українські позиції та здійснював спроби інфільтрації вглибину нашої оборони.

Менше дронів-камікадзе, більше авіаударів

За словами Волошина, протягом останніх днів ворог зменшив кількість ударів дронами-камікадзе, однак водночас постійно зростає інтенсивність авіаційних атак.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони відновили контроль над низкою населених пунктів на адмінмежі Запоріжжя і Дніпропетровщини, - Волошин

"За минулу добу зафіксовано понад 20 авіаударів із застосуванням 70 керованих авіаційних бомб", - повідомив він.

Речник наголосив, що обидві сторони дедалі активніше використовують безпілотні літальні апарати та наземні роботизовані комплекси.

Зокрема, противник щодня застосовує:

до 2000 FPV-дронів;

150–200 баражуючих боєприпасів;

200–250 розвідувальних БпЛА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Різдвянка під контролем Сил оборони, ворог бреше про захоплення села, - Волошин

Крім того, останнім часом ворог широко використовує наземні роботизовані комплекси для логістики та евакуації поранених із поля бою.

Особливості бойових дій у степовій зоні

Волошин повідомив, що протяжність лінії бойового зіткнення у степовій зоні становить понад 100 км. Через відкриту місцевість противник не може непомітно обійти українські позиції, тому активніше застосовує засоби радіоелектронної боротьби.

Однією з головних особливостей війни в степу є значно ширша так звана "кілзона" - ділянка місцевості, що перебуває під щільним перехресним вогнем.

"Сьогодні ця смуга від лінії бойового зіткнення, в якій завдається ураження по всьому, що рухається, вже доходить приблизно до 15, а то й до 20 км", - зазначив речник.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Бригадний генерал Євген Ласійчук назвав умови беззаперечної перемоги України