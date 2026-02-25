Бригадний генерал Євген Ласійчук назвав умови беззаперечної перемоги України
Серед головних умов, які забезпечать умови беззаперечної перемоги України – поширення у війську технологій, сучасне озброєння, навченість особового складу та оновлення тактики застосування підрозділів.
Про це заявив командир 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ бригадний генерал Євген Ласійчук під час спеціальної зустрічі Yalta European Strategy (YES), яку приурочено до четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, передає Цензор.НЕТ.
Як наголосив Євген Ласійчук, Збройні Сили України на сьогодні – це найсильніша армія світу. Майбутнє української армії – вдосконалення, масштабування технологій, інтеграція штучного інтелекту в окремі системи.
"Запорукою успішного застосування технологій є підготовлений особовий склад. Ми повинні змінювати тактику застосування підрозділів у бою, поєднуючи це з найсучаснішими засобами озброєння. Це і є умова нашої беззаперечної перемоги", – сказав він.
Командир 7 корпусу ДШВ також відзначив трансформацію ролі десантників за останні чотири роки. Якщо у 2022 році основою успіху були насамперед характер і відвага військовослужбовців, то нині десантники керують роботизованими системами, працюють із цифровими платформами аналізу даних та ведуть операції під прикриттям технологій.
"Управління боєм відбувається завдяки впровадженню автоматизованих систем. Це забезпечує швидке ухвалення рішень і оперативну реакцію з нашого боку", – зазначив він.
Також Євген Ласійчук звернув увагу, що у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ на Покровському напрямку російські війська зосередили одне з найчисельніших угруповань. За його словами, мобілізаційний ресурс противника значно перевищує український.
"На нашому напрямку понад 15 тисяч росіян було знищено за останні пів року. Навіть після цього противник вводить резерви й не відмовляється від виконання завдань", – заявив Євген Ласійчук.
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За крок від
кордонуперемоги 😸
Що це? Так прикрився, що й не второпаєш
Армія бусифікованих стримує армію добровольців, якій з постачанням допомагає Китай, Іран, КНДР, та і якої своїх військових заводів до чорта.
Стримує так, що на п'ятий рік війни за якийсь смердючий недогризок Донбасу переговори йдуть, замість того щоб "цап-царап - і сєгодня ужє нашє".
Так, це реальність. Неприємна для вас. Ваша якбитологія тому підтвердження.
Я тут, і це теж реальність. Спробуйте скасувати її.
А реалії ці такі, що на п'ятий рік війни у русні успіхів особливо немає.
Вже другий місяць поспіль знижуються темпи просування.
Попри всі проблеми і недоліки України.
Давайте, заперечуйте.
24.02 -3.257 km²
23.02 -1.842 km²
22.02 -4.613 km²
21.02 +12.581 km²
Оні просто єщьо і нє начіналі.
А не милиці-віслюки-двіпосадкинадень.
Себе поставлю. Гірше за торчка все одно ніхто не буде а я хоча би українець та в армії служив.
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Пригадався цікавий факт:
Коли Батіста йшов до влади на Кубі він телеграфував одному із змовників в провінції в чині сержанта:
"Дій рішуче. Підвищую тебе до капітана. Телеграфуй підтвердження".
На що отримав відповідь:
"Твоя телеграма запізнилася, я вже підвищив себе до полковника".
Я-ми-всі ***********. Правда, я не чотириразовий ухилянт, але це такий собі недолік.
➡️ Запорукою успішного застосування технологій є підготовлений особовий склад. Ми повинні змінювати тактику застосування підрозділів у бою, поєднуючи це з ************** засобами озброєння. Це і є умова нашої беззаперечної перемоги", - сказав він. Джерело: https://censor.net/ua/n3602390
Бо тоді було неначасі давати їм потрібне, поки єрмако-Камишін у міністерстві стратегічних галузей блокував розвиток виробництва дронів , лиш обіцяючи на час після коли вишвирнуть Залужного з командою. А сам успішно вивозив зерно Ахметки...
зараз доречі в ОПУ радник з ракетного будівництва(Єрмак ставив, мабуть на крадівництво ).