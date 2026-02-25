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Бригадний генерал Євген Ласійчук назвав умови беззаперечної перемоги України

Генерал Ласійчук розповів, що допоможе перемогти РФ

Серед головних умов, які забезпечать умови беззаперечної перемоги України – поширення у війську технологій, сучасне озброєння, навченість особового складу та оновлення тактики застосування підрозділів.

Про це заявив командир 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ бригадний генерал Євген Ласійчук під час спеціальної зустрічі Yalta European Strategy (YES), яку приурочено до четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, передає Цензор.НЕТ.

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Як наголосив Євген Ласійчук, Збройні Сили України на сьогодні – це найсильніша армія світу. Майбутнє української армії – вдосконалення, масштабування технологій, інтеграція штучного інтелекту в окремі системи.

"Запорукою успішного застосування технологій є підготовлений особовий склад. Ми повинні змінювати тактику застосування підрозділів у бою, поєднуючи це з найсучаснішими засобами озброєння. Це і є умова нашої беззаперечної перемоги", – сказав він.

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Командир 7 корпусу ДШВ також відзначив трансформацію ролі десантників за останні чотири роки. Якщо у 2022 році основою успіху були насамперед характер і відвага військовослужбовців, то нині десантники керують роботизованими системами, працюють із цифровими платформами аналізу даних та ведуть операції під прикриттям технологій.

"Управління боєм відбувається завдяки впровадженню автоматизованих систем. Це забезпечує швидке ухвалення рішень і оперативну реакцію з нашого боку", – зазначив він.

Читайте: Угруповання ДШВ проводить операцію на Олександрівському напрямку: відновлено контроль над понад 300 кв. км. території

Також Євген Ласійчук звернув увагу, що у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ на Покровському напрямку російські війська зосередили одне з найчисельніших угруповань. За його словами, мобілізаційний ресурс противника значно перевищує український.

"На нашому напрямку понад 15 тисяч росіян було знищено за останні пів року. Навіть після цього противник вводить резерви й не відмовляється від виконання завдань", – заявив Євген Ласійчук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Угруповання РФ під Покровськом та Мирноградом можуть виснажитися до весни, - генерал Ласійчук

Автор: 

ДШВ Десантно-штурмові війська (473) Ласійчук Євген (4)
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Топ коментарі
+20
Затримано командувача логістики ПС ЗСУ та начальника Управління СБУ на Житомирщині: вони розкрадали кошти на будівництві захисних споруд аеродромів, - прокуратура

За крок від кордону перемоги 😸
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25.02.2026 16:36 Відповісти
+13
Найсильніша армія просякнута дебілами і корупцїєю з бусифікованих аби кого .Така армія далеко піде.До чого ці пусті балачки?Реальність геть інша
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25.02.2026 16:43 Відповісти
+12
Перша та гайголовна умова - негайно прибрати зелену нездару поки ще не пізно.
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25.02.2026 16:46 Відповісти
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... якось розмито! А Перемога - це кордони 1991 - го чи таке собі...?
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25.02.2026 16:33 Відповісти
А що в цьому смішного?
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25.02.2026 18:36 Відповісти
бо хенерал про це мовчить...
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25.02.2026 18:54 Відповісти
Це не смішно, а паршиво.
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25.02.2026 21:10 Відповісти
Затримано командувача логістики ПС ЗСУ та начальника Управління СБУ на Житомирщині: вони розкрадали кошти на будівництві захисних споруд аеродромів, - прокуратура

За крок від кордону перемоги 😸
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25.02.2026 16:36 Відповісти
Цікаво бусифіковані після навчання на полігонах керують роботизованими центрами чи по "старінке" по "заветам" сирка штурмують позиції через поле яке наскрізь продивляються сотні дронів ворога?
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25.02.2026 16:42 Відповісти
Якщо частково придатний - то в штурми не підуть. А якщо ні - то звиняйте, було 4 роки щоб обрати собі любу спеціальність на добровільній основі.
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25.02.2026 16:45 Відповісти
Знайомий добровільно в кінці 22 року пішов в зсу хотів штурмовиком але його направили в ппо, більше двух років побув на цій посаді , потім в один прекрасний день його командир сказав "збирайся, поїдеш в Польщу будеш вчитися на сапера ми переходимо тебе на цю посаду" і все..ти не вирішуєш а за тебе вирішують..
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25.02.2026 16:50 Відповісти
сапер помиляється один раз - а ппошник може і промазати пару разів, правда, якщо ракета не антилокаційна на нього летить!
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25.02.2026 16:52 Відповісти
Два раза-первый, когда идёт учится на сапёра.
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25.02.2026 17:18 Відповісти
Не знав, але зауваження слушне...
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25.02.2026 17:21 Відповісти
Це в тебе гумор такий ?
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25.02.2026 18:27 Відповісти
Старая шутка, очень. У меня батя, кстати, был сапёр.
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25.02.2026 20:18 Відповісти
Десь переводять без згоди, а десь ні. Пілотів зазвичай вже не чіпають, наприклад. Особливо всіх оцих нових контрактників і новомобілізованих. З ППО були історії переводу, але після скандалів такого ніби нема або сильно менше. Те саме з РЕБом.
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25.02.2026 17:05 Відповісти
"пробачьте"
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25.02.2026 20:13 Відповісти
От коли "командир 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ" відвоює хоча би 500 км в квадраті земель України - от тоді і будемо його слухати! А на перший гатунок, щоб хоча би позиції утримали!
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25.02.2026 16:36 Відповісти
З якої тилової частини він штовхає свої "потужні" речі? Он пару днів назад взагалі командувач чи нацгвардії чи поліції твердо запевнив що зсу ще "два три роки зможе легко воювати!" Цікаво він це написав з лбс чи з окопу?
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25.02.2026 16:39 Відповісти
"... ведуть операції під прикриттям технологій"
Що це? Так прикрився, що й не второпаєш
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25.02.2026 16:40 Відповісти
Красиві слова і фронт. Це як казки про любов у фільмах і тупориле життя в шлюбі.
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25.02.2026 16:42 Відповісти
Найсильніша армія просякнута дебілами і корупцїєю з бусифікованих аби кого .Така армія далеко піде.До чого ці пусті балачки?Реальність геть інша
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25.02.2026 16:43 Відповісти
Повномасштабна війна "второй арміі міра" проти двадцятої, що триває вже п'ятий рік - це теж реальність.
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25.02.2026 17:07 Відповісти
Так в кацапів немає бусифікації ,а тільки контрактники і найманці , а була в рашці мобілізація і не було західної військової допомоги Україні ,лінія фронту вже напевно проходила десь в Західній України ,чи її взагалі б не було через окупацію України.
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25.02.2026 18:25 Відповісти
Реальність інша.
Армія бусифікованих стримує армію добровольців, якій з постачанням допомагає Китай, Іран, КНДР, та і якої своїх військових заводів до чорта.
Стримує так, що на п'ятий рік війни за якийсь смердючий недогризок Донбасу переговори йдуть, замість того щоб "цап-царап - і сєгодня ужє нашє".
Так, це реальність. Неприємна для вас. Ваша якбитологія тому підтвердження.
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25.02.2026 18:36 Відповісти
А ти вже мобілізувався і "стримуєш " кацапів ? І чому ж ми за цей "смердючий недогризок Донбасу" вчепились ?
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25.02.2026 19:05 Відповісти
Поки не мобілізують таких, як я, в країні ще не все настільки погано, як вам би того хотілось.
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25.02.2026 19:38 Відповісти
А ти що в нас недоторканий заброньований диванний патріот ?
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25.02.2026 20:12 Відповісти
От як плавно з'їхали з теми незручної для вас реальності.
Я тут, і це теж реальність. Спробуйте скасувати її.
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25.02.2026 22:02 Відповісти
А ти в якій реальності живеш, в гівномарафонівській ,чи в реальності зєліних відосіків і не з'їзджай з незручної для тебе теми ,а то мене вже нудить від вашої маячні .
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25.02.2026 22:05 Відповісти
З незручної теми з'їжджаєте ви. З теми, як то кажуть ваші, рєалій на зємлє.
А реалії ці такі, що на п'ятий рік війни у русні успіхів особливо немає.
Вже другий місяць поспіль знижуються темпи просування.
Попри всі проблеми і недоліки України.
Давайте, заперечуйте.
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25.02.2026 22:48 Відповісти
Які це " ваші" ,я киянин ,і мені твій гівномарафонівський агітпроп до одного місця.
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26.02.2026 12:24 Відповісти
По рєаліям на зємлє відповісти нічого, значить.
24.02 -3.257 km²
23.02 -1.842 km²
22.02 -4.613 km²
21.02 +12.581 km²
Оні просто єщьо і нє начіналі.
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26.02.2026 12:27 Відповісти
В нас вже є один бухгалтер ,ти напевно його відосиків передивився , а ти що хотів .щоб в кацапів був такий бліцкріг ,як лютому 2022 ,коли за два дні була окупована лівобережна Херсонщина.
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26.02.2026 12:32 Відповісти
Так, саме так має виглядати наступ второй арміі міра.
А не милиці-віслюки-двіпосадкинадень.
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26.02.2026 12:33 Відповісти
Генералів в нас мабуть вже більше чим в кацапів, і це не рахуючи нижче звань
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25.02.2026 16:43 Відповісти
Не переймайтесь за тих, хто за межами країни - вони виживуть і без ваших молитов.
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25.02.2026 17:08 Відповісти
А "грузин" це хто?
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25.02.2026 17:17 Відповісти
Перша та гайголовна умова - негайно прибрати зелену нездару поки ще не пізно.
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25.02.2026 16:46 Відповісти
кого поставиш ?
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25.02.2026 16:47 Відповісти
Порошенка
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25.02.2026 16:49 Відповісти
Ти можеш за Притулу або Стерненка голос віддати,тебе зрозумієм
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25.02.2026 16:50 Відповісти
я на вибори не ходю
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25.02.2026 16:54 Відповісти
Зрозуміло,какя разница.
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25.02.2026 16:56 Відповісти
who cares
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25.02.2026 16:58 Відповісти
"кого поставиш ?"

Себе поставлю. Гірше за торчка все одно ніхто не буде а я хоча би українець та в армії служив.
====
Пригадався цікавий факт:
Коли Батіста йшов до влади на Кубі він телеграфував одному із змовників в провінції в чині сержанта:
"Дій рішуче. Підвищую тебе до капітана. Телеграфуй підтвердження".
На що отримав відповідь:
"Твоя телеграма запізнилася, я вже підвищив себе до полковника".

Я-ми-всі ***********. Правда, я не чотириразовий ухилянт, але це такий собі недолік.
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25.02.2026 17:20 Відповісти
і зняти совок з голови ЗСУ
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25.02.2026 18:37 Відповісти
Тобто внутрішньо впевнений в неприпустимості бусифікації
➡️ Запорукою успішного застосування технологій є підготовлений особовий склад. Ми повинні змінювати тактику застосування підрозділів у бою, поєднуючи це з ************** засобами озброєння. Це і є умова нашої беззаперечної перемоги", - сказав він. Джерело: https://censor.net/ua/n3602390
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25.02.2026 16:46 Відповісти
Підсумуємо.... Не красти і переможемо. Це саме те, що влада не спроможна зробити
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25.02.2026 17:12 Відповісти
Тих генералів, що називали умови беззаперечної перемоги у 2023 році - 12 генералів +Залужний ЗЕблдта викинула на узбіччя війни ...
Бо тоді було неначасі давати їм потрібне, поки єрмако-Камишін у міністерстві стратегічних галузей блокував розвиток виробництва дронів , лиш обіцяючи на час після коли вишвирнуть Залужного з командою. А сам успішно вивозив зерно Ахметки...
зараз доречі в ОПУ радник з ракетного будівництва(Єрмак ставив, мабуть на крадівництво ).
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25.02.2026 17:26 Відповісти
Пан генерал живе в паралельный реальності ,хто йому "забезпечить умови беззаперечної перемоги України " - бусифіковані діди 50 + чи 18-22 ,яких зєля випустив за кордон ,може вже досить цієї дешевої гівномарафонівської пропаганди про "перемогу" і "кордони 91 року " ми живемо в лютому 2026 .а не в лютому 2022 і в цю маячню вже ніхто не вірить.
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25.02.2026 18:20 Відповісти
Перемога України можлива тільки тоді, коли геть підуть зелені мародери.
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25.02.2026 18:47 Відповісти
Головне що не слова про ішака. Не про що !
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25.02.2026 22:00 Відповісти
 
 