5 921 48

Бригадный генерал Евгений Ласийчук назвал условия безоговорочной победы Украины

Генерал Ласийчук рассказал, что поможет победить РФ

Среди главных условий, которые обеспечат условия безоговорочной победы Украины – распространение в армии технологий, современное вооружение, обученность личного состава и обновление тактики применения подразделений.

Об этом заявил командир 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ бригадный генерал Евгений Ласийчук во время специальной встречи Yalta European Strategy (YES), приуроченной к четвертой годовщине полномасштабного вторжения России в Украину, передает Цензор.НЕТ.

Как подчеркнул Евгений Ласийчук, Вооруженные Силы Украины на сегодняшний день - это самая сильная армия мира. Будущее украинской армии - совершенствование, масштабирование технологий, интеграция искусственного интеллекта в отдельные системы.

"Залогом успешного применения технологий является подготовленный личный состав. Мы должны менять тактику применения подразделений в бою, сочетая это с самыми современными средствами вооружения. Это и есть условие нашей безоговорочной победы", - сказал он.

Командир 7-го корпуса ДШВ также отметил трансформацию роли десантников за последние четыре года. Если в 2022 году основой успеха были прежде всего характер и отвага военнослужащих, то сейчас десантники управляют роботизированными системами, работают с цифровыми платформами анализа данных и ведут операции под прикрытием технологий.

"Управление боем происходит благодаря внедрению автоматизированных систем. Это обеспечивает быстрое принятие решений и оперативную реакцию с нашей стороны", – отметил он.

Также Евгений Ласийчук обратил внимание, что в зоне ответственности 7-го корпуса ДШВ на Покровском направлении российские войска сосредоточили одну из самых многочисленных группировок. По его словам, мобилизационный ресурс противника значительно превышает украинский.

"На нашем направлении более 15 тысяч россиян было уничтожено за последние полгода. Даже после этого противник вводит резервы и не отказывается от выполнения задач", – заявил Евгений Ласийчук.

Топ комментарии
+19
Затримано командувача логістики ПС ЗСУ та начальника Управління СБУ на Житомирщині: вони розкрадали кошти на будівництві захисних споруд аеродромів, - прокуратура

За крок від кордону перемоги 😸
25.02.2026 16:36 Ответить
+12
Найсильніша армія просякнута дебілами і корупцїєю з бусифікованих аби кого .Така армія далеко піде.До чого ці пусті балачки?Реальність геть інша
25.02.2026 16:43 Ответить
+12
Перша та гайголовна умова - негайно прибрати зелену нездару поки ще не пізно.
25.02.2026 16:46 Ответить
... якось розмито! А Перемога - це кордони 1991 - го чи таке собі...?
25.02.2026 16:33 Ответить
А що в цьому смішного?
25.02.2026 18:36 Ответить
бо хенерал про це мовчить...
25.02.2026 18:54 Ответить
Це не смішно, а паршиво.
25.02.2026 21:10 Ответить
Затримано командувача логістики ПС ЗСУ та начальника Управління СБУ на Житомирщині: вони розкрадали кошти на будівництві захисних споруд аеродромів, - прокуратура

За крок від кордону перемоги 😸
25.02.2026 16:36 Ответить
Цікаво бусифіковані після навчання на полігонах керують роботизованими центрами чи по "старінке" по "заветам" сирка штурмують позиції через поле яке наскрізь продивляються сотні дронів ворога?
25.02.2026 16:42 Ответить
Якщо частково придатний - то в штурми не підуть. А якщо ні - то звиняйте, було 4 роки щоб обрати собі любу спеціальність на добровільній основі.
25.02.2026 16:45 Ответить
Знайомий добровільно в кінці 22 року пішов в зсу хотів штурмовиком але його направили в ппо, більше двух років побув на цій посаді , потім в один прекрасний день його командир сказав "збирайся, поїдеш в Польщу будеш вчитися на сапера ми переходимо тебе на цю посаду" і все..ти не вирішуєш а за тебе вирішують..
25.02.2026 16:50 Ответить
сапер помиляється один раз - а ппошник може і промазати пару разів, правда, якщо ракета не антилокаційна на нього летить!
25.02.2026 16:52 Ответить
Два раза-первый, когда идёт учится на сапёра.
25.02.2026 17:18 Ответить
Не знав, але зауваження слушне...
25.02.2026 17:21 Ответить
Це в тебе гумор такий ?
25.02.2026 18:27 Ответить
Старая шутка, очень. У меня батя, кстати, был сапёр.
25.02.2026 20:18 Ответить
Десь переводять без згоди, а десь ні. Пілотів зазвичай вже не чіпають, наприклад. Особливо всіх оцих нових контрактників і новомобілізованих. З ППО були історії переводу, але після скандалів такого ніби нема або сильно менше. Те саме з РЕБом.
25.02.2026 17:05 Ответить
"пробачьте"
25.02.2026 20:13 Ответить
От коли "командир 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ" відвоює хоча би 500 км в квадраті земель України - от тоді і будемо його слухати! А на перший гатунок, щоб хоча би позиції утримали!
25.02.2026 16:36 Ответить
З якої тилової частини він штовхає свої "потужні" речі? Он пару днів назад взагалі командувач чи нацгвардії чи поліції твердо запевнив що зсу ще "два три роки зможе легко воювати!" Цікаво він це написав з лбс чи з окопу?
25.02.2026 16:39 Ответить
"... ведуть операції під прикриттям технологій"
Що це? Так прикрився, що й не второпаєш
25.02.2026 16:40 Ответить
Красиві слова і фронт. Це як казки про любов у фільмах і тупориле життя в шлюбі.
25.02.2026 16:42 Ответить
Найсильніша армія просякнута дебілами і корупцїєю з бусифікованих аби кого .Така армія далеко піде.До чого ці пусті балачки?Реальність геть інша
25.02.2026 16:43 Ответить
Повномасштабна війна "второй арміі міра" проти двадцятої, що триває вже п'ятий рік - це теж реальність.
25.02.2026 17:07 Ответить
Так в кацапів немає бусифікації ,а тільки контрактники і найманці , а була в рашці мобілізація і не було західної військової допомоги Україні ,лінія фронту вже напевно проходила десь в Західній України ,чи її взагалі б не було через окупацію України.
25.02.2026 18:25 Ответить
Реальність інша.
Армія бусифікованих стримує армію добровольців, якій з постачанням допомагає Китай, Іран, КНДР, та і якої своїх військових заводів до чорта.
Стримує так, що на п'ятий рік війни за якийсь смердючий недогризок Донбасу переговори йдуть, замість того щоб "цап-царап - і сєгодня ужє нашє".
Так, це реальність. Неприємна для вас. Ваша якбитологія тому підтвердження.
25.02.2026 18:36 Ответить
А ти вже мобілізувався і "стримуєш " кацапів ? І чому ж ми за цей "смердючий недогризок Донбасу" вчепились ?
25.02.2026 19:05 Ответить
Поки не мобілізують таких, як я, в країні ще не все настільки погано, як вам би того хотілось.
25.02.2026 19:38 Ответить
А ти що в нас недоторканий заброньований диванний патріот ?
25.02.2026 20:12 Ответить
От як плавно з'їхали з теми незручної для вас реальності.
Я тут, і це теж реальність. Спробуйте скасувати її.
25.02.2026 22:02 Ответить
А ти в якій реальності живеш, в гівномарафонівській ,чи в реальності зєліних відосіків і не з'їзджай з незручної для тебе теми ,а то мене вже нудить від вашої маячні .
25.02.2026 22:05 Ответить
З незручної теми з'їжджаєте ви. З теми, як то кажуть ваші, рєалій на зємлє.
А реалії ці такі, що на п'ятий рік війни у русні успіхів особливо немає.
Вже другий місяць поспіль знижуються темпи просування.
Попри всі проблеми і недоліки України.
Давайте, заперечуйте.
25.02.2026 22:48 Ответить
Генералів в нас мабуть вже більше чим в кацапів, і це не рахуючи нижче звань
25.02.2026 16:43 Ответить
Не переймайтесь за тих, хто за межами країни - вони виживуть і без ваших молитов.
25.02.2026 17:08 Ответить
А "грузин" це хто?
25.02.2026 17:17 Ответить
Перша та гайголовна умова - негайно прибрати зелену нездару поки ще не пізно.
25.02.2026 16:46 Ответить
кого поставиш ?
25.02.2026 16:47 Ответить
Порошенка
25.02.2026 16:49 Ответить
Ти можеш за Притулу або Стерненка голос віддати,тебе зрозумієм
25.02.2026 16:50 Ответить
я на вибори не ходю
25.02.2026 16:54 Ответить
Зрозуміло,какя разница.
25.02.2026 16:56 Ответить
who cares
25.02.2026 16:58 Ответить
"кого поставиш ?"

Себе поставлю. Гірше за торчка все одно ніхто не буде а я хоча би українець та в армії служив.
====
Пригадався цікавий факт:
Коли Батіста йшов до влади на Кубі він телеграфував одному із змовників в провінції в чині сержанта:
"Дій рішуче. Підвищую тебе до капітана. Телеграфуй підтвердження".
На що отримав відповідь:
"Твоя телеграма запізнилася, я вже підвищив себе до полковника".

Я-ми-всі ***********. Правда, я не чотириразовий ухилянт, але це такий собі недолік.
25.02.2026 17:20 Ответить
і зняти совок з голови ЗСУ
25.02.2026 18:37 Ответить
Тобто внутрішньо впевнений в неприпустимості бусифікації
➡️ Запорукою успішного застосування технологій є підготовлений особовий склад. Ми повинні змінювати тактику застосування підрозділів у бою, поєднуючи це з ************** засобами озброєння. Це і є умова нашої беззаперечної перемоги", - сказав він. Джерело: https://censor.net/ua/n3602390
25.02.2026 16:46 Ответить
Підсумуємо.... Не красти і переможемо. Це саме те, що влада не спроможна зробити
25.02.2026 17:12 Ответить
Тих генералів, що називали умови беззаперечної перемоги у 2023 році - 12 генералів +Залужний ЗЕблдта викинула на узбіччя війни ...
Бо тоді було неначасі давати їм потрібне, поки єрмако-Камишін у міністерстві стратегічних галузей блокував розвиток виробництва дронів , лиш обіцяючи на час після коли вишвирнуть Залужного з командою. А сам успішно вивозив зерно Ахметки...
зараз доречі в ОПУ радник з ракетного будівництва(Єрмак ставив, мабуть на крадівництво ).
25.02.2026 17:26 Ответить
Пан генерал живе в паралельный реальності ,хто йому "забезпечить умови беззаперечної перемоги України " - бусифіковані діди 50 + чи 18-22 ,яких зєля випустив за кордон ,може вже досить цієї дешевої гівномарафонівської пропаганди про "перемогу" і "кордони 91 року " ми живемо в лютому 2026 .а не в лютому 2022 і в цю маячню вже ніхто не вірить.
25.02.2026 18:20 Ответить
Перемога України можлива тільки тоді, коли геть підуть зелені мародери.
25.02.2026 18:47 Ответить
Головне що не слова про ішака. Не про що !
25.02.2026 22:00 Ответить
 
 