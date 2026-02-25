Бригадный генерал Евгений Ласийчук назвал условия безоговорочной победы Украины

Среди главных условий, которые обеспечат условия безоговорочной победы Украины – распространение в армии технологий, современное вооружение, обученность личного состава и обновление тактики применения подразделений.

Об этом заявил командир 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ бригадный генерал Евгений Ласийчук во время специальной встречи Yalta European Strategy (YES), приуроченной к четвертой годовщине полномасштабного вторжения России в Украину, передает Цензор.НЕТ.

Как подчеркнул Евгений Ласийчук, Вооруженные Силы Украины на сегодняшний день - это самая сильная армия мира. Будущее украинской армии - совершенствование, масштабирование технологий, интеграция искусственного интеллекта в отдельные системы.

"Залогом успешного применения технологий является подготовленный личный состав. Мы должны менять тактику применения подразделений в бою, сочетая это с самыми современными средствами вооружения. Это и есть условие нашей безоговорочной победы", - сказал он.

Командир 7-го корпуса ДШВ также отметил трансформацию роли десантников за последние четыре года. Если в 2022 году основой успеха были прежде всего характер и отвага военнослужащих, то сейчас десантники управляют роботизированными системами, работают с цифровыми платформами анализа данных и ведут операции под прикрытием технологий.

"Управление боем происходит благодаря внедрению автоматизированных систем. Это обеспечивает быстрое принятие решений и оперативную реакцию с нашей стороны", – отметил он.

Также Евгений Ласийчук обратил внимание, что в зоне ответственности 7-го корпуса ДШВ на Покровском направлении российские войска сосредоточили одну из самых многочисленных группировок. По его словам, мобилизационный ресурс противника значительно превышает украинский.

"На нашем направлении более 15 тысяч россиян было уничтожено за последние полгода. Даже после этого противник вводит резервы и не отказывается от выполнения задач", – заявил Евгений Ласийчук.

