Бригадный генерал Евгений Ласийчук назвал условия безоговорочной победы Украины
Среди главных условий, которые обеспечат условия безоговорочной победы Украины – распространение в армии технологий, современное вооружение, обученность личного состава и обновление тактики применения подразделений.
Об этом заявил командир 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ бригадный генерал Евгений Ласийчук во время специальной встречи Yalta European Strategy (YES), приуроченной к четвертой годовщине полномасштабного вторжения России в Украину, передает Цензор.НЕТ.
Как подчеркнул Евгений Ласийчук, Вооруженные Силы Украины на сегодняшний день - это самая сильная армия мира. Будущее украинской армии - совершенствование, масштабирование технологий, интеграция искусственного интеллекта в отдельные системы.
"Залогом успешного применения технологий является подготовленный личный состав. Мы должны менять тактику применения подразделений в бою, сочетая это с самыми современными средствами вооружения. Это и есть условие нашей безоговорочной победы", - сказал он.
Командир 7-го корпуса ДШВ также отметил трансформацию роли десантников за последние четыре года. Если в 2022 году основой успеха были прежде всего характер и отвага военнослужащих, то сейчас десантники управляют роботизированными системами, работают с цифровыми платформами анализа данных и ведут операции под прикрытием технологий.
"Управление боем происходит благодаря внедрению автоматизированных систем. Это обеспечивает быстрое принятие решений и оперативную реакцию с нашей стороны", – отметил он.
Также Евгений Ласийчук обратил внимание, что в зоне ответственности 7-го корпуса ДШВ на Покровском направлении российские войска сосредоточили одну из самых многочисленных группировок. По его словам, мобилизационный ресурс противника значительно превышает украинский.
"На нашем направлении более 15 тысяч россиян было уничтожено за последние полгода. Даже после этого противник вводит резервы и не отказывается от выполнения задач", – заявил Евгений Ласийчук.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
За крок від
кордонуперемоги 😸
Що це? Так прикрився, що й не второпаєш
Армія бусифікованих стримує армію добровольців, якій з постачанням допомагає Китай, Іран, КНДР, та і якої своїх військових заводів до чорта.
Стримує так, що на п'ятий рік війни за якийсь смердючий недогризок Донбасу переговори йдуть, замість того щоб "цап-царап - і сєгодня ужє нашє".
Так, це реальність. Неприємна для вас. Ваша якбитологія тому підтвердження.
Я тут, і це теж реальність. Спробуйте скасувати її.
А реалії ці такі, що на п'ятий рік війни у русні успіхів особливо немає.
Вже другий місяць поспіль знижуються темпи просування.
Попри всі проблеми і недоліки України.
Давайте, заперечуйте.
Себе поставлю. Гірше за торчка все одно ніхто не буде а я хоча би українець та в армії служив.
====
Пригадався цікавий факт:
Коли Батіста йшов до влади на Кубі він телеграфував одному із змовників в провінції в чині сержанта:
"Дій рішуче. Підвищую тебе до капітана. Телеграфуй підтвердження".
На що отримав відповідь:
"Твоя телеграма запізнилася, я вже підвищив себе до полковника".
Я-ми-всі ***********. Правда, я не чотириразовий ухилянт, але це такий собі недолік.
➡️ Запорукою успішного застосування технологій є підготовлений особовий склад. Ми повинні змінювати тактику застосування підрозділів у бою, поєднуючи це з ************** засобами озброєння. Це і є умова нашої беззаперечної перемоги", - сказав він. Джерело: https://censor.net/ua/n3602390
Бо тоді було неначасі давати їм потрібне, поки єрмако-Камишін у міністерстві стратегічних галузей блокував розвиток виробництва дронів , лиш обіцяючи на час після коли вишвирнуть Залужного з командою. А сам успішно вивозив зерно Ахметки...
зараз доречі в ОПУ радник з ракетного будівництва(Єрмак ставив, мабуть на крадівництво ).