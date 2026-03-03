Сили оборони уразили російські РЛС та військову інфраструктуру на ТОТ України, - Генштаб

У рамках зниження воєнно-економічного і протиповітряного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали серію ударів по цілях на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомили у Генштабі, інформує Цензор.НЕТ.

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Результати уражень

У результаті уражено:

радіолокаційну станцію зі складу ЗРК С-300 (Титарівка, ТОТ Луганської обл.);

радіолокаційну станцію виявлення повітряних цілей "Сопка-2" та РЛС 39Н6 "Каста-2Е2" у тимчасово окупованому українському Криму.

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Пункт управління БпЛА росіян

Також Сили оборони завдали ураження по розташуванню ремонтного підрозділу зі складу ОМСБр (Зачатівка, ТОТ Донецької обл.). А також пунктах управління БпЛА противника в районах населених пунктів Родинське та Покровськ Донецької області.

Системне знищення радіолокаційних станцій та пунктів управління БпЛА послаблює можливості противника з контролю повітряного простору, координації дронів і прикриття своїх військ.

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