Сили оборони уразили російські РЛС та військову інфраструктуру на ТОТ України, - Генштаб
У рамках зниження воєнно-економічного і протиповітряного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали серію ударів по цілях на тимчасово окупованих територіях.
Про це повідомили у Генштабі, інформує Цензор.НЕТ.
Результати уражень
У результаті уражено:
- радіолокаційну станцію зі складу ЗРК С-300 (Титарівка, ТОТ Луганської обл.);
- радіолокаційну станцію виявлення повітряних цілей "Сопка-2" та РЛС 39Н6 "Каста-2Е2" у тимчасово окупованому українському Криму.
Пункт управління БпЛА росіян
Також Сили оборони завдали ураження по розташуванню ремонтного підрозділу зі складу ОМСБр (Зачатівка, ТОТ Донецької обл.). А також пунктах управління БпЛА противника в районах населених пунктів Родинське та Покровськ Донецької області.
Системне знищення радіолокаційних станцій та пунктів управління БпЛА послаблює можливості противника з контролю повітряного простору, координації дронів і прикриття своїх військ.
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