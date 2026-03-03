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Новини Окуповані території Удари по логістиці РФ
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Сили оборони уразили російські РЛС та військову інфраструктуру на ТОТ України, - Генштаб

генштаб

У рамках зниження воєнно-економічного і протиповітряного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали серію ударів по цілях на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомили у Генштабі, інформує Цензор.НЕТ.

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Результати уражень

У результаті уражено:

  • радіолокаційну станцію зі складу ЗРК С-300 (Титарівка, ТОТ Луганської обл.);
  • радіолокаційну станцію виявлення повітряних цілей "Сопка-2" та РЛС 39Н6 "Каста-2Е2" у тимчасово окупованому українському Криму.

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Пункт управління БпЛА росіян

Також Сили оборони завдали ураження по розташуванню ремонтного підрозділу зі складу ОМСБр (Зачатівка, ТОТ Донецької обл.). А також пунктах управління БпЛА противника в районах населених пунктів Родинське та Покровськ Донецької області.

Системне знищення радіолокаційних станцій та пунктів управління БпЛА послаблює можливості противника з контролю повітряного простору, координації дронів і прикриття своїх військ.

Дивіться також: Українські воїни знищили російську РЛС "Каста" на Запоріжжі. ВIДЕО

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Генштаб ЗС (8461) Крим (14103) ППО (4171) РЛС (114) Луганська область (4926)
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Чомусь завжди дивували назви лаптєтосців щодо техніки. Ні, ладно "Нудоль", "Сопка", "Єндова", "Сраний какошнік" то ще можна якось зрозуміти. Але "Каста"? Думаю що є "Брахмапутра" і " Харєрама"
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03.03.2026 19:21 Відповісти
Вподобайка! 👍
Слава ЗСУ! Смерть москалям!
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03.03.2026 19:23 Відповісти
 
 