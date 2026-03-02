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Українські воїни знищили російську РЛС "Каста" на Запоріжжі. ВIДЕО

Сили оборони України провели блискучу спільну операцію з демілітаризації ППО та розвідки ворога на південному напрямку. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у Запорізькій області була виявлена та вщент спалена російська радіолокаційна станція (РЛС) "Каста-2Е2".

Цей успіх став результатом ідеальної координації між трьома підрозділами: розвідку забезпечили легендарні "Птахи Мадяра", а вогневе ураження реалізували пілоти 1-го окремого центру Сил безпілотних систем (СБС) спільно з бійцями ССО.

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Деталі знищення "Касти":

  • Ювелірна розвідка: Оператори 414-го окремого батальйону ударних безпілотних авіаційних систем ("Птахи Мадяра") вистежили замасковану позицію РЛС у тилу окупантів.

  • Спільний удар: Отримавши точні координати, пілоти СБС та ССО атакували ціль. На кадрах об’єктивного контролю зафіксовано пряме влучання, після якого дорога техніка перетворилася на факел.

  • Значення цілі: РЛС "Каста" призначена для виявлення повітряних об'єктів на гранично малих висотах, зокрема літаків, гвинтокрилів та дронів. Її знищення "пробиває пролом" у системі моніторингу неба окупантів на цій ділянці фронту.

Дивіться: Уражено ворожий ЗРК С-400 "Тріумф" та ЗРГК "Панцир С-1" в Криму, - ССО. ВIДЕО

Автор: 

РЛС (114) Запорізька область (4949) ССО Сили спеціальних операцій (707) Сили безпілотних систем (518) 414 Птахи Мадяра (199)
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02.03.2026 11:56 Відповісти
Прекрасна робота!
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02.03.2026 12:11 Відповісти
наші хлопці неперевершені, супер-красунчики, так і далі
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02.03.2026 12:16 Відповісти
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02.03.2026 13:08 Відповісти
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02.03.2026 13:59 Відповісти
каста пєтухів
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02.03.2026 16:05 Відповісти
так вона ж ці цілі і мала виявляти. виявила шляхом візуального спостереження при заході на ціль.
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02.03.2026 16:49 Відповісти
 
 