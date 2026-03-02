Українські воїни знищили російську РЛС "Каста" на Запоріжжі. ВIДЕО
Сили оборони України провели блискучу спільну операцію з демілітаризації ППО та розвідки ворога на південному напрямку. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у Запорізькій області була виявлена та вщент спалена російська радіолокаційна станція (РЛС) "Каста-2Е2".
Цей успіх став результатом ідеальної координації між трьома підрозділами: розвідку забезпечили легендарні "Птахи Мадяра", а вогневе ураження реалізували пілоти 1-го окремого центру Сил безпілотних систем (СБС) спільно з бійцями ССО.
Деталі знищення "Касти":
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Ювелірна розвідка: Оператори 414-го окремого батальйону ударних безпілотних авіаційних систем ("Птахи Мадяра") вистежили замасковану позицію РЛС у тилу окупантів.
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Спільний удар: Отримавши точні координати, пілоти СБС та ССО атакували ціль. На кадрах об’єктивного контролю зафіксовано пряме влучання, після якого дорога техніка перетворилася на факел.
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Значення цілі: РЛС "Каста" призначена для виявлення повітряних об'єктів на гранично малих висотах, зокрема літаків, гвинтокрилів та дронів. Її знищення "пробиває пролом" у системі моніторингу неба окупантів на цій ділянці фронту.
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