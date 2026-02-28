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412-та бригада "Nemesis" і 413-й полк "Рейд" уразили ППО окупантів - РЛС С-300 та ЗРК "Стріла". ВIДЕО

Підрозділи Сил безпілотних систем продовжують системну роботу зі зниження спроможностей протиповітряної оборони противника на ключових напрямках.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на зафільмованих кадрах бійці 412-ї окремої бригади "Nemesis" СБС уразили радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-300В, а оператори 413-го окремого полку безпілотних систем "Рейд" завдали ураження зенітному ракетному комплексу "Стріла".

У СБС наголошують, що системне знищення елементів ППО безпосередньо впливає на ситуацію на фронті, адже обмежує контроль противника над повітряним простором і розширює можливості для ефективної роботи ударних засобів Сил оборони.

Ураження засобів протиповітряної оборони залишається одним із ключових напрямків роботи підрозділів, водночас спектр їхніх цілей є значно ширшим.

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Автор: 

армія рф (21196) ППО (4166) знищення (10289) дрони (8348) Сили безпілотних систем (515) 412 полк Nemesis СБС (36)
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ППОцид.
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28.02.2026 17:00 Відповісти
але все більше теріторії України 🤡 здає...
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28.02.2026 17:17 Відповісти
"Стріла -10" забила "стрєлуку" із дроном ЗСУ - результат на ліцо на відео
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28.02.2026 19:34 Відповісти
 
 