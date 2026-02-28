412-та бригада "Nemesis" і 413-й полк "Рейд" уразили ППО окупантів - РЛС С-300 та ЗРК "Стріла". ВIДЕО
Підрозділи Сил безпілотних систем продовжують системну роботу зі зниження спроможностей протиповітряної оборони противника на ключових напрямках.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на зафільмованих кадрах бійці 412-ї окремої бригади "Nemesis" СБС уразили радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-300В, а оператори 413-го окремого полку безпілотних систем "Рейд" завдали ураження зенітному ракетному комплексу "Стріла".
У СБС наголошують, що системне знищення елементів ППО безпосередньо впливає на ситуацію на фронті, адже обмежує контроль противника над повітряним простором і розширює можливості для ефективної роботи ударних засобів Сил оборони.
Ураження засобів протиповітряної оборони залишається одним із ключових напрямків роботи підрозділів, водночас спектр їхніх цілей є значно ширшим.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
на ліцона відео