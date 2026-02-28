Екіпажі "Lasar’s Group" НГУ на Донеччині знищили дві РСЗВ БМ-21 "Град". ВIДЕО
Під час виконання бойових завдань на Донеччині екіпажі ОЗСП "Lasar’s Group" Національної гвардії України виявили та знищили дві реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град" у смузі відповідальності 20-го армійського корпусу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, одну з установок було зафіксовано в момент застосування по позиціях Сил оборони, після чого пілотів оперативно направили на маршрут імовірного пересування техніки.
Другу РСЗВ виявили в тому ж районі завдяки аналізу ворожих позицій, попри спроби противника приховати її під укриттям.
По цілях відпрацювали важкі бомбери "ЛАЗАР": після перших влучань один із окупантів намагався врятувати вже палаючий "Град", однак, почувши характерний звук БпЛА, кинув техніку й утік у посадку.
Обидві установки знищено.
Відео прилюднено у соцмережах.
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