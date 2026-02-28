Экипажи "Lasar’s Group" НГУ на Донетчине уничтожили две РСЗО БМ-21 "Град". ВИДЕО

Во время выполнения боевых задач в Донецкой области экипажи ОЗСП "Lasar's Group" Национальной гвардии Украины обнаружили и уничтожили две реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град" в зоне ответственности 20-го армейского корпуса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, одна из установок была зафиксирована в момент применения по позициям Сил обороны, после чего пилоты были оперативно направлены на маршрут вероятного передвижения техники.

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Вторую РСЗО обнаружили в том же районе благодаря анализу вражеских позиций, несмотря на попытки противника скрыть ее под укрытием.

По целям отработали тяжелые бомбардировщики "ЛАЗАР": после первых попаданий один из оккупантов пытался спасти уже горящий "Град", однако, услышав характерный звук БПЛА, бросил технику и убежал в посадку.

Обе установки уничтожены.

Видео опубликовано в соцсетях.

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