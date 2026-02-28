Операторы "Азова" ударами дронов ликвидировали 16 оккупантов и сорвали попытку просочиться вглубь позиций. ВИДЕО

Операторы дронов 12-й бригады специального назначения "Азов" поразили российских оккупантов и не дали им возможности незаметно проникнуть вглубь украинских позиций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы батальона беспилотных систем ликвидировали 16 захватчиков ударными БПЛА.

Благодаря слаженной работе аэроразведки враг был обнаружен еще на подступах к украинским рубежам.

Попытка скрытого продвижения закончилась для оккупантов провалом.

Также на обнародованных кадрах видно, как беспилотник попадает во вражеский автомобиль, из которого в разные стороны выбегали оккупанты, однако избежать поражения им не удалось.

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