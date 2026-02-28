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Операторы "Азова" ударами дронов ликвидировали 16 оккупантов и сорвали попытку просочиться вглубь позиций. ВИДЕО
Операторы дронов 12-й бригады специального назначения "Азов" поразили российских оккупантов и не дали им возможности незаметно проникнуть вглубь украинских позиций.
Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы батальона беспилотных систем ликвидировали 16 захватчиков ударными БПЛА.
Благодаря слаженной работе аэроразведки враг был обнаружен еще на подступах к украинским рубежам.
Попытка скрытого продвижения закончилась для оккупантов провалом.
Также на обнародованных кадрах видно, как беспилотник попадает во вражеский автомобиль, из которого в разные стороны выбегали оккупанты, однако избежать поражения им не удалось.
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Владислав Сварчевський
показать весь комментарий28.02.2026 14:13 Ответить Мне нравится 6 Ссылка
Николай Водяной #461390
показать весь комментарий28.02.2026 14:14 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Дмитро Михайловський
показать весь комментарий28.02.2026 14:24 Ответить Мне нравится 6 Ссылка
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