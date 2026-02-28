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Спецназ ГУР провел зачистку врага в окрестностях Степногорска, Запорожская область. ВИДЕО
Спецназ ГУР МО Украины уничтожает врага в ближнем бою.
Как сообщает Цензор.НЕТ, воины Департамента активных действий ГУР ведут интенсивные стрелковые столкновения с российскими военными на Запорожском направлении.
На обнародованных кадрах видно ожесточенное противостояние в окрестностях Степногорска и мастерское уничтожение противника в упор.
Разведчики ГУР демонстрируют высокий уровень подготовки, методично зачищая позиции врага одну за другой.
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Назар Проскуряков #472274
показать весь комментарий28.02.2026 14:23 Ответить Мне нравится 8 Ссылка
Дмитрий Чечикай #551018
показать весь комментарий01.03.2026 19:05 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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