Спецназ ГУР провел зачистку врага в окрестностях Степногорска, Запорожская область. ВИДЕО

Спецназ ГУР МО Украины уничтожает врага в ближнем бою.

Как сообщает Цензор.НЕТ, воины Департамента активных действий ГУР ведут интенсивные стрелковые столкновения с российскими военными на Запорожском направлении.

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На обнародованных кадрах видно ожесточенное противостояние в окрестностях Степногорска и мастерское уничтожение противника в упор.

Разведчики ГУР демонстрируют высокий уровень подготовки, методично зачищая позиции врага одну за другой.

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