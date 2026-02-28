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Новости Видео Уничтожение российских оккупантов Ближний стрелковый бой Боевіе действия на Запорожье
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Спецназ ГУР провел зачистку врага в окрестностях Степногорска, Запорожская область. ВИДЕО

Спецназ ГУР МО Украины уничтожает врага в ближнем бою.

Как сообщает Цензор.НЕТ, воины Департамента активных действий ГУР ведут интенсивные стрелковые столкновения с российскими военными на Запорожском направлении.

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На обнародованных кадрах видно ожесточенное противостояние в окрестностях Степногорска и мастерское уничтожение противника в упор.

Разведчики ГУР демонстрируют высокий уровень подготовки, методично зачищая позиции врага одну за другой.

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Автор: 

армия РФ (22980) спецназ (645) уничтожение (9973) Запорожская область (4414) ГУР (812) Васильевский район (164) Степногорск (73)
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Слава Героям!😍
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28.02.2026 14:23 Ответить
Дуже тупа озвучка. Це не веселий пригодницький серіал.
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01.03.2026 19:05 Ответить
 
 