Спецпризначенці ГУР провели зачистку ворога на околицях Степногірська, Запорізька область. ВIДЕО

Спецпризначенці ГУР МО України нищать ворога у ближньому бою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, воїни Департаменту активних дій ГУР ведуть інтенсивні стрілецькі сутички з російськими військовими на Запорізькому напрямку.

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На оприлюднених кадрах видно запекле протистояння на околицях Степногірська та майстерне знищення противника упритул.

Розвідники ГУР демонструють високий рівень підготовки, методично зачищаючи позиції ворога одну за одною.

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