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Спецпризначенці ГУР провели зачистку ворога на околицях Степногірська, Запорізька область. ВIДЕО
Спецпризначенці ГУР МО України нищать ворога у ближньому бою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, воїни Департаменту активних дій ГУР ведуть інтенсивні стрілецькі сутички з російськими військовими на Запорізькому напрямку.
На оприлюднених кадрах видно запекле протистояння на околицях Степногірська та майстерне знищення противника упритул.
Розвідники ГУР демонструють високий рівень підготовки, методично зачищаючи позиції ворога одну за одною.
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Назар Проскуряков #472274
показати весь коментар28.02.2026 14:23 Відповісти Мені подобається 8 Посилання
Дмитрий Чечикай #551018
показати весь коментар01.03.2026 19:05 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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