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Новини Відео Знищення російських окупантів Ближній стрілецький бій Бойові дії на Запорізькому напрямку
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Спецпризначенці ГУР провели зачистку ворога на околицях Степногірська, Запорізька область. ВIДЕО

Спецпризначенці ГУР МО України нищать ворога у ближньому бою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, воїни Департаменту активних дій ГУР ведуть інтенсивні стрілецькі сутички з російськими військовими на Запорізькому напрямку.

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На оприлюднених кадрах видно запекле протистояння на околицях Степногірська та майстерне знищення противника упритул.

Розвідники ГУР демонструють високий рівень підготовки, методично зачищаючи позиції ворога одну за одною.

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Автор: 

армія рф (21196) спецпризначенці (256) знищення (10289) Запорізька область (4939) ГУР (889) Василівський район (164) Степногірськ (73)
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Слава Героям!😍
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28.02.2026 14:23 Відповісти
Дуже тупа озвучка. Це не веселий пригодницький серіал.
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01.03.2026 19:05 Відповісти
 
 