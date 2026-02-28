Оператори "Азову" ударами дронів ліквідували 16 окупантів та зірвали спробу просочитися вглиб позицій. ВIДЕО

Оператори дронів 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" уразили російських окупантів і не дали їм змоги непомітно просочитися вглиб українських позицій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці батальйону безпілотних систем ліквідували 16 загарбників ударними БпЛА.

Завдяки злагодженій роботі аеророзвідки ворога було виявлено ще на підступах до українських рубежів.

Спроба прихованого просування завершилася для окупантів провалом.

Також на оприлюднених кадрах видно, як безпілотник влучає у ворожий автомобіль, з якого в різні боки вибігали окупанти, однак уникнути ураження їм не вдалося.

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