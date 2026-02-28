УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10743 відвідувача онлайн
Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російських окупантів Ліквідація російських окупантів Оператори дронів
3 229 3

Оператори "Азову" ударами дронів ліквідували 16 окупантів та зірвали спробу просочитися вглиб позицій. ВIДЕО

Оператори дронів 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" уразили російських окупантів і не дали їм змоги непомітно просочитися вглиб українських позицій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці батальйону безпілотних систем ліквідували 16 загарбників ударними БпЛА.

Завдяки злагодженій роботі аеророзвідки ворога було виявлено ще на підступах до українських рубежів.

Спроба прихованого просування завершилася для окупантів провалом.

Також на оприлюднених кадрах видно, як безпілотник влучає у ворожий автомобіль, з якого в різні боки вибігали окупанти, однак уникнути ураження їм не вдалося.

Дивіться також: Ворог намагається пройти під прикриттям погодних умов до Богуславки та Нової Кругляківки на Харківщині, - 77 бригада ДШВ. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Спецпризначенці ГУР провели зачистку ворога на околицях Степногірська, Запорізька область. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21196) знищення (10289) Азов (887) дрони (8348)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
АЗОВ - СТАЛЬ!
показати весь коментар
28.02.2026 14:13 Відповісти
добре..
показати весь коментар
28.02.2026 14:14 Відповісти
Так їм і треба тим кацапстанцям щоб не просочувались!
показати весь коментар
28.02.2026 14:24 Відповісти
 
 