Дронарі "MURAMASA" 21-го полку "KRAKEN" збили 5 російських "Шахедів" на Харківщині. ВIДЕО

Воїни підрозділу "MURAMASA" 21-го окремого полку безпілотних систем "KRAKEN" знищили російські ударні безпілотники на Харківському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці за допомогою перехоплювачів "STING" збили 5 дронів типу "Шахед", які ворог застосував для атаки.

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Кадрами своєї бойової роботи українські захисники поділилися у соціальних мережах, продемонструвавши момент ураження ворожих цілей у повітрі.

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