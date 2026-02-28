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Новини Відео Збиття шахедів Знищення російських безпілотників Оператори дронів
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Дронарі "MURAMASA" 21-го полку "KRAKEN" збили 5 російських "Шахедів" на Харківщині. ВIДЕО

Воїни підрозділу "MURAMASA" 21-го окремого полку безпілотних систем "KRAKEN" знищили російські ударні безпілотники на Харківському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці за допомогою перехоплювачів "STING" збили 5 дронів типу "Шахед", які ворог застосував для атаки.

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Кадрами своєї бойової роботи українські захисники поділилися у соціальних мережах, продемонструвавши момент ураження ворожих цілей у повітрі.

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Автор: 

армія рф (21196) знищення (10289) ЗСУ (8779) Шахед (2249) Харківська область (2804) перехоплювач (116)
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добре..
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28.02.2026 16:13 Відповісти
Ріжте сук!
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28.02.2026 16:19 Відповісти
 
 