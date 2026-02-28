Дронарі "MURAMASA" 21-го полку "KRAKEN" збили 5 російських "Шахедів" на Харківщині. ВIДЕО
Воїни підрозділу "MURAMASA" 21-го окремого полку безпілотних систем "KRAKEN" знищили російські ударні безпілотники на Харківському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці за допомогою перехоплювачів "STING" збили 5 дронів типу "Шахед", які ворог застосував для атаки.
Кадрами своєї бойової роботи українські захисники поділилися у соціальних мережах, продемонструвавши момент ураження ворожих цілей у повітрі.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Николай Водяной #461390
показати весь коментар28.02.2026 16:13 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Владислав Сварчевський
показати весь коментар28.02.2026 16:19 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль