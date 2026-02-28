Дронари "MURAMASA" 21-го полка "KRAKEN" сбили 5 российских "Шахедов" на Харьковщине. ВИДЕО

Воины подразделения "MURAMASA" 21-го отдельного полка беспилотных систем "KRAKEN" уничтожили российские ударные беспилотники на Харьковском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы с помощью перехватчиков "STING" сбили 5 дронов типа "Шахед", которые враг применил для атаки.

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Кадрами своей боевой работы украинские защитники поделились в социальных сетях, продемонстрировав момент поражения вражеских целей в воздухе.

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