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Дронари "MURAMASA" 21-го полка "KRAKEN" сбили 5 российских "Шахедов" на Харьковщине. ВИДЕО
Воины подразделения "MURAMASA" 21-го отдельного полка беспилотных систем "KRAKEN" уничтожили российские ударные беспилотники на Харьковском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы с помощью перехватчиков "STING" сбили 5 дронов типа "Шахед", которые враг применил для атаки.
Кадрами своей боевой работы украинские защитники поделились в социальных сетях, продемонстрировав момент поражения вражеских целей в воздухе.
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Николай Водяной #461390
показать весь комментарий28.02.2026 16:13 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий28.02.2026 16:19 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
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