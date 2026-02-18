Оператори 1020-го полку знищили 10 "Шахедів" перехоплювачами "STING". ВIДЕО
Пілоти 1020-го зенітного ракетно-артилерійського полку Збройних сил України знищили 10 ударних безпілотників типу "Shahed" у смузі своєї відповідальності.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські захисники майстерно застосували перехоплювачі "STING", уразивши ворожі дрони під час їхнього руху в напрямку українських міст.
Зафільмовані кадри бойової роботи оприлюднено у соцмережах.
