"Дикі Шершні" продемонстрували бойову роботу проти реактивних БпЛА

Бійці 1020-го зенітного ракетного авіаційного полку "Дикі Шершні" продовжують успішно знищувати ворожі ударні безпілотники, зокрема реактивні "шахеди", за допомогою дронів-перехоплювачів STING.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні та відео, оприлюдненому українськими захисниками у їхньому Телеграмі.

На опублікованих кадрах зафіксовано момент перехоплення та знищення ворожих безпілотників, що мають реактивний двигун і підвищені швидкісні характеристики.

Знищення російських реактивних "шахедів"

Реактивні "шахеди" відрізняються від стандартних ударних дронів наявністю реактивного двигуна. Це забезпечує їм значно вищу швидкість та більшу дальність польоту, що ускладнює роботу протиповітряної оборони.

Час на реагування та ураження таких цілей суттєво скорочується. Втім, завдяки навичкам операторів і використанню сучасних перехоплювачів українські військові успішно знищують і цей тип безпілотників.

"Навіть реактивні "шахеди" не мають шансів, коли працюють навчені пілоти та ефективні перехоплювачі", — зазначають захисники.

Можливості дрона-перехоплювача STING

STING ("Жало") — це український дрон-перехоплювач, розроблений інженерною групою "Дикі Шершні" спеціально для боротьби з російськими ударними БПЛА типу "шахед". Він став одним із перших вітчизняних спеціалізованих антидронних безпілотників.

Перехоплювач оснащений системою наведення з елементами штучного інтелекту.

STING здатний розвивати швидкість до 315 км/год та підійматися на висоту до 3 км. Керування дроном здійснюється оператором за допомогою VR-окулярів.

Раніше президент Зеленський заявив, що Україна виробляє близько тисячі дронів-перехоплювачів на добу, однак цього недостатньо для протидії повітряним загрозам.

