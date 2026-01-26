УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7143 відвідувача онлайн
Новини Відео Знищення російських безпілотників
3 886 6

"Дикі Шершні" продемонстрували бойову роботу проти реактивних БпЛА

Бійці 1020-го зенітного ракетного авіаційного полку "Дикі Шершні" продовжують успішно знищувати ворожі ударні безпілотники, зокрема реактивні "шахеди", за допомогою дронів-перехоплювачів STING.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні та відео, оприлюдненому українськими захисниками у їхньому Телеграмі.

На опублікованих кадрах зафіксовано момент перехоплення та знищення ворожих безпілотників, що мають реактивний двигун і підвищені швидкісні характеристики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські БпЛА літають над Києвом: тривогу оголосили із запізненням

Знищення російських реактивних "шахедів"

Реактивні "шахеди" відрізняються від стандартних ударних дронів наявністю реактивного двигуна. Це забезпечує їм значно вищу швидкість та більшу дальність польоту, що ускладнює роботу протиповітряної оборони.

Час на реагування та ураження таких цілей суттєво скорочується. Втім, завдяки навичкам операторів і використанню сучасних перехоплювачів українські військові успішно знищують і цей тип безпілотників.

"Навіть реактивні "шахеди" не мають шансів, коли працюють навчені пілоти та ефективні перехоплювачі", — зазначають захисники.

Також читайте: Знешкоджено 110 ворожих БпЛА зі 138, - Повітряні сили

Можливості дрона-перехоплювача STING

STING ("Жало") — це український дрон-перехоплювач, розроблений інженерною групою "Дикі Шершні" спеціально для боротьби з російськими ударними БПЛА типу "шахед". Він став одним із перших вітчизняних спеціалізованих антидронних безпілотників.

Перехоплювач оснащений системою наведення з елементами штучного інтелекту.

STING здатний розвивати швидкість до 315 км/год та підійматися на висоту до 3 км. Керування дроном здійснюється оператором за допомогою VR-окулярів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські дрони БМ-35 на Starlink вже долітають до Дніпра, - Флеш. ФОТО

Автор: 

дрони (8000) Дикі шершні (275) Шахед (2155) перехоплювач (87)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дякуємо Захисникам Украни та їх Родинам!!
Смерть ****** з орками і кабміндічами єрмака!!
Слава Україні!!
показати весь коментар
26.01.2026 20:58 Відповісти
А сбить вот так же разведывательные дроны которые часами на Киевом летают и чуть ли не в окна заглядывают нельзя? Или оно кому-то просто не нужно?
показати весь коментар
26.01.2026 21:10 Відповісти
Не можна,бо ви не погодитесь тоді на капітуляцію України.А так чим гірше,тим скорше ви змиретесь з програшом України у війні.
показати весь коментар
26.01.2026 21:31 Відповісти
можнА, бо сбитий дрон може залітити Вам у вікно ,і ви погодитесь тоді на капітуляцію України.
А так якщо дрон-перехоплювач STING не знайде ціль над містом та закінчиться пальне і залітити Вам у вікно ,то Вам чим гірше, тим скорше ВІ змиретесь з програшом України у війні.
Що перше і друге це ваш вибір, а не УКРАЇНЦІВ.
Перемога буде за УКРАЇНОЮ.
СЛАВА УКРАЇНІ !!!
показати весь коментар
27.01.2026 10:07 Відповісти
Прямо у вікна? Порно хаб????
показати весь коментар
26.01.2026 23:36 Відповісти
Навіщо це рекламувати? Хіба для того щоб ворог прийняв засоби протидії! Є успіхи у військових технологіях, то мовчки радійте і продовжуйте робити свою корисну справу!
показати весь коментар
27.01.2026 00:31 Відповісти
 
 