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Новини Відео Дрони проти окупантів Бойові дії на Покровському напрямку Ліквідація російських окупантів Оператори дронів
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Дрони 414-ї бригади "Птахи Мадяра" розірвали на дрантя 75 окупантів на Покровському напрямку. ВIДЕО

Українські FPV-дрони 414-ї бригади "Птахи Мадяра" знищили 75 російських окупантів в Донецькій області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударів по живій силі противника було завдано на Покровському напрямку під час виконання бойових вильотів.

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Кадри бойової роботи пілотів оприлюднено у соцмережах.

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Автор: 

армія рф (21203) знищення (10293) Донецька область (11285) дрони (8356) Покровськ (1345) Покровський район (1776) 414 Птахи Мадяра (199)
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Топ коментарі
+15
Дивився б і дивився... Цікаво, а кацапні показують такі відоси перед тим як вони контракти підписують? Чи жага погасити кредит чи купити бЄлую ладу затьмарює свідомість? Чи слово свідомість і кацап це не сумісність?
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01.03.2026 13:06 Відповісти
+11
де ви бачили свідомість ,на цих пиках. ? у них стадний інкстинт, на м'ясо ,так на м'ясо.
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01.03.2026 13:17 Відповісти
+5
Гарна робота!
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01.03.2026 13:05 Відповісти
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Гарна робота!
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01.03.2026 13:05 Відповісти
Дивився б і дивився... Цікаво, а кацапні показують такі відоси перед тим як вони контракти підписують? Чи жага погасити кредит чи купити бЄлую ладу затьмарює свідомість? Чи слово свідомість і кацап це не сумісність?
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01.03.2026 13:06 Відповісти
де ви бачили свідомість ,на цих пиках. ? у них стадний інкстинт, на м'ясо ,так на м'ясо.
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01.03.2026 13:17 Відповісти
немає живих хороших рузьких, є добрі двухсоті рузьке.
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01.03.2026 13:13 Відповісти
ну хоч 1 угорець в історії який не був би лайном, насолоджується знищенням орків.
хоча кажуть що він був в китайських кредитах замішаний.
так само і Буданов - в 2013-му цього пана затримували в шереметьєво, протримали кілька годин.
так що абсолютно всі новини про щось\когось хорошого, мають певний "бекграунд".
але головне тут те що зЕлень нікого порядного в свої ряди не бере. знищують бажання тут же шукати штани і стрімголов бігти в ТЦК.
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01.03.2026 13:21 Відповісти
А ти, щоб і не обісрати когось, то й день дарма прожив.
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01.03.2026 15:50 Відповісти
просто кажу
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28.03.2026 14:20 Відповісти
пацюки
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01.03.2026 13:28 Відповісти
Останній кадр промовистий: "Друх, астаффь пакуріть, а в атвєт - тішіна...."
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01.03.2026 14:33 Відповісти
Класне відео . Слава ЗСУ.
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01.03.2026 16:03 Відповісти
Хоть миллион, Украине от этого не легче если территорию забирают
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02.03.2026 07:31 Відповісти
 
 