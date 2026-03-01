5 900 11
Дрони 414-ї бригади "Птахи Мадяра" розірвали на дрантя 75 окупантів на Покровському напрямку. ВIДЕО
Українські FPV-дрони 414-ї бригади "Птахи Мадяра" знищили 75 російських окупантів в Донецькій області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударів по живій силі противника було завдано на Покровському напрямку під час виконання бойових вильотів.
Кадри бойової роботи пілотів оприлюднено у соцмережах.
Топ коментарі
+15 Іван Сірко #610333
показати весь коментар01.03.2026 13:06 Відповісти Посилання
+11 Bob Fayn
показати весь коментар01.03.2026 13:17 Відповісти Посилання
+5 Виктор Ле #550890
показати весь коментар01.03.2026 13:05 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
хоча кажуть що він був в китайських кредитах замішаний.
так само і Буданов - в 2013-му цього пана затримували в шереметьєво, протримали кілька годин.
так що абсолютно всі новини про щось\когось хорошого, мають певний "бекграунд".
але головне тут те що зЕлень нікого порядного в свої ряди не бере. знищують бажання тут же шукати штани і стрімголов бігти в ТЦК.