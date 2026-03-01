Дрони 414-ї бригади "Птахи Мадяра" розірвали на дрантя 75 окупантів на Покровському напрямку. ВIДЕО

Українські FPV-дрони 414-ї бригади "Птахи Мадяра" знищили 75 російських окупантів в Донецькій області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударів по живій силі противника було завдано на Покровському напрямку під час виконання бойових вильотів.

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Кадри бойової роботи пілотів оприлюднено у соцмережах.

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