Дроны 414-й бригады "Птахи Мадяра" разорвали в клочья 75 оккупантов на Покровском направлении. ВИДЕО

Украинские FPV-дроны 414-й бригады "Птахи Мадяра" уничтожили 75 российских оккупантов в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, удары по живой силе противника были нанесены на Покровском направлении во время выполнения боевых вылетов.

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Кадры боевой работы пилотов обнародованы в соцсетях.

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