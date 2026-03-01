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Новости Видео Дроны против оккупантов Боевые действия на Покровском направлении Ликвидация российских окукпантов Операторы дронов
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Дроны 414-й бригады "Птахи Мадяра" разорвали в клочья 75 оккупантов на Покровском направлении. ВИДЕО

Украинские FPV-дроны 414-й бригады "Птахи Мадяра" уничтожили 75 российских оккупантов в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, удары по живой силе противника были нанесены на Покровском направлении во время выполнения боевых вылетов.

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Кадры боевой работы пилотов обнародованы в соцсетях.

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Автор: 

армия РФ (22987) уничтожение (9977) Донецкая область (12410) дроны (7293) Покровск (1312) Покровский район (1762) 414 Птахи Мадяра (198)
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Топ комментарии
+15
Дивився б і дивився... Цікаво, а кацапні показують такі відоси перед тим як вони контракти підписують? Чи жага погасити кредит чи купити бЄлую ладу затьмарює свідомість? Чи слово свідомість і кацап це не сумісність?
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01.03.2026 13:06 Ответить
+11
де ви бачили свідомість ,на цих пиках. ? у них стадний інкстинт, на м'ясо ,так на м'ясо.
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01.03.2026 13:17 Ответить
+5
Гарна робота!
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01.03.2026 13:05 Ответить
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Гарна робота!
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01.03.2026 13:05 Ответить
Дивився б і дивився... Цікаво, а кацапні показують такі відоси перед тим як вони контракти підписують? Чи жага погасити кредит чи купити бЄлую ладу затьмарює свідомість? Чи слово свідомість і кацап це не сумісність?
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01.03.2026 13:06 Ответить
де ви бачили свідомість ,на цих пиках. ? у них стадний інкстинт, на м'ясо ,так на м'ясо.
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01.03.2026 13:17 Ответить
немає живих хороших рузьких, є добрі двухсоті рузьке.
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01.03.2026 13:13 Ответить
ну хоч 1 угорець в історії який не був би лайном, насолоджується знищенням орків.
хоча кажуть що він був в китайських кредитах замішаний.
так само і Буданов - в 2013-му цього пана затримували в шереметьєво, протримали кілька годин.
так що абсолютно всі новини про щось\когось хорошого, мають певний "бекграунд".
але головне тут те що зЕлень нікого порядного в свої ряди не бере. знищують бажання тут же шукати штани і стрімголов бігти в ТЦК.
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01.03.2026 13:21 Ответить
А ти, щоб і не обісрати когось, то й день дарма прожив.
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01.03.2026 15:50 Ответить
просто кажу
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28.03.2026 14:20 Ответить
пацюки
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01.03.2026 13:28 Ответить
Останній кадр промовистий: "Друх, астаффь пакуріть, а в атвєт - тішіна...."
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01.03.2026 14:33 Ответить
Класне відео . Слава ЗСУ.
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01.03.2026 16:03 Ответить
Хоть миллион, Украине от этого не легче если территорию забирают
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02.03.2026 07:31 Ответить
 
 