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Дроны 414-й бригады "Птахи Мадяра" разорвали в клочья 75 оккупантов на Покровском направлении. ВИДЕО
Украинские FPV-дроны 414-й бригады "Птахи Мадяра" уничтожили 75 российских оккупантов в Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, удары по живой силе противника были нанесены на Покровском направлении во время выполнения боевых вылетов.
Кадры боевой работы пилотов обнародованы в соцсетях.
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+15 Іван Сірко #610333
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+11 Bob Fayn
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+5 Виктор Ле #550890
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хоча кажуть що він був в китайських кредитах замішаний.
так само і Буданов - в 2013-му цього пана затримували в шереметьєво, протримали кілька годин.
так що абсолютно всі новини про щось\когось хорошого, мають певний "бекграунд".
але головне тут те що зЕлень нікого порядного в свої ряди не бере. знищують бажання тут же шукати штани і стрімголов бігти в ТЦК.