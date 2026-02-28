Вертолет морской авиации уничтожил восемь вражеских дронов. ВИДЕО

Командующий Военно-морскими силами ВСУ - вице-адмирал Алексей Неижпапа обнародовал видео, как вертолет морской авиации уничтожает восемь российских дронов во время атаки в ночь на 26 февраля.

Соответствующее видео он опубликовал в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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Уничтожено 8 вражеских дронов

"Во время сегодняшней (в ночь на 26 февраля. - Ред.) массированной атаки экипаж вертолета морской авиации уничтожил восемь российских "Шахедов" / "Гербер", - написал командующий ВМС ВСУ.

Неижпапа также поблагодарил военных за профессиональную и слаженную работу.

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