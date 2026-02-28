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Вертолет морской авиации уничтожил восемь вражеских дронов. ВИДЕО

Командующий Военно-морскими силами ВСУ - вице-адмирал Алексей Неижпапа обнародовал видео, как вертолет морской авиации уничтожает восемь российских дронов во время атаки в ночь на 26 февраля.

Соответствующее видео он опубликовал в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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Уничтожено 8 вражеских дронов 

"Во время сегодняшней (в ночь на 26 февраля. - Ред.) массированной атаки экипаж вертолета морской авиации уничтожил восемь российских "Шахедов" / "Гербер", - написал командующий ВМС ВСУ.

Неижпапа также поблагодарил военных за профессиональную и слаженную работу.

Смотрите также: Дронари "MURAMASA" 21-го полка "KRAKEN" сбили 5 российских "Шахидов" в Харьковской области. ВИДЕО

Автор: 

ВМС (1532) уничтожение (9973) дроны (7287) Неижпапа Алексей (80)
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Топ комментарии
+10
Велике, бемежне Дякуємо.
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28.02.2026 19:00 Ответить
+7
То страшенний ризик. Уламки летять далеко. Ці хлопці - герої. Мало хто ЦЕ розуміє.
(Маю друга дитинства, вертольотчика)
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28.02.2026 18:47 Ответить
+7
мініган, це щось - славна русорізка!
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28.02.2026 18:48 Ответить
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Надали би пілотам ВМС ЗСУ гелікоптери AH-64 "Апач" - вони би тоді показали "клас", як потрібно воювати! І не тільки на морі....
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28.02.2026 18:30 Ответить
Дали "Си Кинг", вот и показывают...
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28.02.2026 18:32 Ответить
та то Мі-8 або Мі-14(((
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28.02.2026 18:34 Ответить
стовідсотків британський sea king
зверніть увагу на кабіну пілота
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28.02.2026 22:25 Ответить
Юмор - він і в Африці юмор!
Поки пілот в коментарі не напише, що то sea king - не повірю!
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28.02.2026 22:28 Ответить
... подивіться, хоча би, на той авіагоризонт "совдеповський"!!!
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28.02.2026 18:36 Ответить
Возможно. Ми-14 в ВМСУ остался один(1), а "Си Кинг" все-таки 6 ед.
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28.02.2026 18:42 Ответить
Ка-226 теж був гілокоптер в ВМС, як і літак Ан-2 літав в ВМС ЗСУ :
на безриб'ї - і рак риба!
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28.02.2026 18:49 Ответить
Согласен. Где-то там) есть еще 6 ед. Ка-32, бывших португальских.
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28.02.2026 18:50 Ответить
зверніть увагу на кут нахилу скла в кабіні
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28.02.2026 22:27 Ответить
та немає в кабіні sea king вентиляторів срср, і не було ніколи...
Мені один пілот розповідав:
"Не зміг знайти вимикача до вентилятора - я йому (вентилт ору) лопаті обірвав...!"
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28.02.2026 22:32 Ответить
То страшенний ризик. Уламки летять далеко. Ці хлопці - герої. Мало хто ЦЕ розуміє.
(Маю друга дитинства, вертольотчика)
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28.02.2026 18:47 Ответить
мініган, це щось - славна русорізка!
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28.02.2026 18:48 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=QGE23Uykd1Y Helicopter Minigun in Action Firing Shooting Training Video Chopper Gunships Dillon M134 Gatling Gun
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28.02.2026 19:00 Ответить
бравурне музикальне супрововодження гімно, не зважайте...
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28.02.2026 19:02 Ответить
Велике, бемежне Дякуємо.
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28.02.2026 19:00 Ответить
ПРОФІ
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28.02.2026 22:28 Ответить
НАЙС!
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01.03.2026 00:14 Ответить
 
 