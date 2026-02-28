Гвинтокрил морської авіації знищив вісім ворожих дронів. ВIДЕО

Командувач Військово-морських сил ЗСУ - віце-адмірал Олексій Неїжпапа оприлюднив відео, як гвинтокрил морської авіації знищує вісім російських дронів під час атаки у ніч на 26 лютого.

Відповідне відео він опублікував у соцмережі фейсбук, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Знищено 8 ворожих дронів

"Під час сьогоднішньої (у ніч на 26 лютого, - ред.) масованої атаки екіпаж вертольота морської авіації знищив вісім російських "шахедів" / "гербер"", - написав командувач ВМС ЗСУ.

Неїжпапа також подякував військовим за професійну та злагоджену роботу.

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