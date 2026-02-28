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Новини Відео Знищення російських безпілотників
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Гвинтокрил морської авіації знищив вісім ворожих дронів. ВIДЕО

Командувач Військово-морських сил ЗСУ - віце-адмірал Олексій Неїжпапа оприлюднив відео, як гвинтокрил морської авіації знищує вісім російських дронів під час атаки у ніч на 26 лютого.

Відповідне відео він опублікував у соцмережі фейсбук, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Знищено 8 ворожих дронів 

"Під час сьогоднішньої (у ніч на 26 лютого, - ред.) масованої атаки екіпаж вертольота морської авіації знищив вісім російських "шахедів" / "гербер"", - написав командувач ВМС ЗСУ.

Неїжпапа також подякував військовим за професійну та злагоджену роботу.

Дивіться також: Дронарі "MURAMASA" 21-го полку "KRAKEN" збили 5 російських "Шахедів" на Харківщині. ВIДЕО

Автор: 

ВМС (1450) знищення (10289) дрони (8348) Неїжпапа Олексій (87)
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Топ коментарі
+10
Велике, бемежне Дякуємо.
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28.02.2026 19:00 Відповісти
+7
То страшенний ризик. Уламки летять далеко. Ці хлопці - герої. Мало хто ЦЕ розуміє.
(Маю друга дитинства, вертольотчика)
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28.02.2026 18:47 Відповісти
+7
мініган, це щось - славна русорізка!
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28.02.2026 18:48 Відповісти
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Надали би пілотам ВМС ЗСУ гелікоптери AH-64 "Апач" - вони би тоді показали "клас", як потрібно воювати! І не тільки на морі....
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28.02.2026 18:30 Відповісти
Дали "Си Кинг", вот и показывают...
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28.02.2026 18:32 Відповісти
та то Мі-8 або Мі-14(((
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28.02.2026 18:34 Відповісти
стовідсотків британський sea king
зверніть увагу на кабіну пілота
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28.02.2026 22:25 Відповісти
Юмор - він і в Африці юмор!
Поки пілот в коментарі не напише, що то sea king - не повірю!
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28.02.2026 22:28 Відповісти
... подивіться, хоча би, на той авіагоризонт "совдеповський"!!!
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28.02.2026 18:36 Відповісти
Возможно. Ми-14 в ВМСУ остался один(1), а "Си Кинг" все-таки 6 ед.
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28.02.2026 18:42 Відповісти
Ка-226 теж був гілокоптер в ВМС, як і літак Ан-2 літав в ВМС ЗСУ :
на безриб'ї - і рак риба!
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28.02.2026 18:49 Відповісти
Согласен. Где-то там) есть еще 6 ед. Ка-32, бывших португальских.
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28.02.2026 18:50 Відповісти
зверніть увагу на кут нахилу скла в кабіні
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28.02.2026 22:27 Відповісти
та немає в кабіні sea king вентиляторів срср, і не було ніколи...
Мені один пілот розповідав:
"Не зміг знайти вимикача до вентилятора - я йому (вентилт ору) лопаті обірвав...!"
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28.02.2026 22:32 Відповісти
То страшенний ризик. Уламки летять далеко. Ці хлопці - герої. Мало хто ЦЕ розуміє.
(Маю друга дитинства, вертольотчика)
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28.02.2026 18:47 Відповісти
мініган, це щось - славна русорізка!
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28.02.2026 18:48 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=QGE23Uykd1Y Helicopter Minigun in Action Firing Shooting Training Video Chopper Gunships Dillon M134 Gatling Gun
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28.02.2026 19:00 Відповісти
бравурне музикальне супрововодження гімно, не зважайте...
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28.02.2026 19:02 Відповісти
Велике, бемежне Дякуємо.
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28.02.2026 19:00 Відповісти
ПРОФІ
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28.02.2026 22:28 Відповісти
НАЙС!
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01.03.2026 00:14 Відповісти
 
 