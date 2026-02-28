Гвинтокрил морської авіації знищив вісім ворожих дронів. ВIДЕО
Командувач Військово-морських сил ЗСУ - віце-адмірал Олексій Неїжпапа оприлюднив відео, як гвинтокрил морської авіації знищує вісім російських дронів під час атаки у ніч на 26 лютого.
Відповідне відео він опублікував у соцмережі фейсбук, повідомляє Цензор.НЕТ.
Знищено 8 ворожих дронів
"Під час сьогоднішньої (у ніч на 26 лютого, - ред.) масованої атаки екіпаж вертольота морської авіації знищив вісім російських "шахедів" / "гербер"", - написав командувач ВМС ЗСУ.
Неїжпапа також подякував військовим за професійну та злагоджену роботу.
Топ коментарі
+10 Филип Преображенский
показати весь коментар28.02.2026 19:00 Відповісти Посилання
+7 Oresta Bartka
показати весь коментар28.02.2026 18:47 Відповісти Посилання
+7 три - пятнадцать
показати весь коментар28.02.2026 18:48 Відповісти Посилання
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зверніть увагу на кабіну пілота
Поки пілот в коментарі не напише, що то sea king - не повірю!
на безриб'ї - і рак риба!
Мені один пілот розповідав:
"Не зміг знайти вимикача до вентилятора - я йому (вентилт ору) лопаті обірвав...!"
(Маю друга дитинства, вертольотчика)