Бойцы Нацгвардии уничтожили 5 российских "Шахедов" во время утренней атаки на Одессу. ВИДЕО

Украинские защитники уничтожили 5 российских ударных беспилотников типа "Шахед" во время утреннего обстрела Одессы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вражеские дроны были сбиты силами подразделений Национальной гвардии Украины, которые отражали воздушную атаку на город.

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Кадры боевой работы гвардейцев опубликованы в одном из телеграм-каналов.

Атака "Шахедов"

С вечера 28 февраля и в течение ночи 1 марта российские захватчики атаковали Украину 123 ударными БПЛА типов Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов из направлений Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск и Гвардейское (ОТО АР Крым).

Около 70 из них составляли именно "Шахеды".

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