2 108 5
Бойцы Нацгвардии уничтожили 5 российских "Шахедов" во время утренней атаки на Одессу. ВИДЕО
Украинские защитники уничтожили 5 российских ударных беспилотников типа "Шахед" во время утреннего обстрела Одессы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, вражеские дроны были сбиты силами подразделений Национальной гвардии Украины, которые отражали воздушную атаку на город.
Кадры боевой работы гвардейцев опубликованы в одном из телеграм-каналов.
Атака "Шахедов"
С вечера 28 февраля и в течение ночи 1 марта российские захватчики атаковали Украину 123 ударными БПЛА типов Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов из направлений Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск и Гвардейское (ОТО АР Крым).
Около 70 из них составляли именно "Шахеды".
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Молодці!