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Новости Видео Атака беспилотников на Одессу Сбивание шахедов Уничтожение российских БПЛА Днепропетровщина Операторы дронов
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Бойцы Нацгвардии уничтожили 5 российских "Шахедов" во время утренней атаки на Одессу. ВИДЕО

Украинские защитники уничтожили 5 российских ударных беспилотников типа "Шахед" во время утреннего обстрела Одессы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вражеские дроны были сбиты силами подразделений Национальной гвардии Украины, которые отражали воздушную атаку на город.

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Кадры боевой работы гвардейцев опубликованы в одном из телеграм-каналов.

Атака "Шахедов"

С вечера 28 февраля и в течение ночи 1 марта российские захватчики атаковали Украину 123 ударными БПЛА типов Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов из направлений Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск и Гвардейское (ОТО АР Крым).

Около 70 из них составляли именно "Шахеды".

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Автор: 

Одесса (8137) Одесская область (4357) уничтожение (9977) атака (1543) Национальная гвардия (2357) Шахед (2239) Одесский район (621)
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чим вони заправляють шахеди ,осліною мочею
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01.03.2026 11:38 Ответить
від хаменеї, та що залишилася
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01.03.2026 11:45 Ответить
Звичайним бензином - https://www.youtube.com/shorts/RRl3Z7EINAA
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01.03.2026 11:55 Ответить
Прикольні хлопці!
Молодці!
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01.03.2026 12:08 Ответить
Що тільки 5 з 70?
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01.03.2026 14:47 Ответить
 
 