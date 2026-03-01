В ночь на 1 марта "Птахи Мадяра" СБС уничтожили РЛС "Имбирь" и ЗРК "С-300В" недалеко от Мариуполя. ВИДЕО
В ночь на 1 марта операторы Сил беспилотных систем поразили элементы противовоздушной обороны противника недалеко от Мариуполя - радиолокационную станцию "Имбирь" и пуско-зарядную установку 9А84 зенитного ракетного комплекса С-300В.
Как сообщает Цензор.НЕТ, цели были уничтожены пилотами 414-й бригады "Птахи Мадяра" 1-го отдельного центра СБС с применением беспилотников украинского производства FP-2 с боевой частью 100 кг во взаимодействии с новосозданным Координационным центром глубинного поражения.
РЛС "Имбирь" является высокотехнологичной трехкоординатной самоходной станцией радиолокации, способной обнаруживать крылатые ракеты и аэродинамические цели на расстоянии до 175 км, и входит в состав комплекса С-300В.
Пуско-зарядная установка 9А84 является ключевым элементом этой системы ПВО, обеспечивающим ее боевую работу на значительной глубине.
Видео обнародовано в соцсетях.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Штілєрман смалить русню