В ночь на 1 марта "Птахи Мадяра" СБС уничтожили РЛС "Имбирь" и ЗРК "С-300В" недалеко от Мариуполя. ВИДЕО

В ночь на 1 марта операторы Сил беспилотных систем поразили элементы противовоздушной обороны противника недалеко от Мариуполя - радиолокационную станцию "Имбирь" и пуско-зарядную установку 9А84 зенитного ракетного комплекса С-300В.

Как сообщает Цензор.НЕТ, цели были уничтожены пилотами 414-й бригады "Птахи Мадяра" 1-го отдельного центра СБС с применением беспилотников украинского производства FP-2 с боевой частью 100 кг во взаимодействии с новосозданным Координационным центром глубинного поражения.

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РЛС "Имбирь" является высокотехнологичной трехкоординатной самоходной станцией радиолокации, способной обнаруживать крылатые ракеты и аэродинамические цели на расстоянии до 175 км, и входит в состав комплекса С-300В.

Пуско-зарядная установка 9А84 является ключевым элементом этой системы ПВО, обеспечивающим ее боевую работу на значительной глубине.

Видео обнародовано в соцсетях.

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