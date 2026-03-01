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Новости Видео Уничтожение российской техники Операторы дронов
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В ночь на 1 марта "Птахи Мадяра" СБС уничтожили РЛС "Имбирь" и ЗРК "С-300В" недалеко от Мариуполя. ВИДЕО

В ночь на 1 марта операторы Сил беспилотных систем поразили элементы противовоздушной обороны противника недалеко от Мариуполя - радиолокационную станцию "Имбирь" и пуско-зарядную установку 9А84 зенитного ракетного комплекса С-300В.

Как сообщает Цензор.НЕТ, цели были уничтожены пилотами 414-й бригады "Птахи Мадяра" 1-го отдельного центра СБС с применением беспилотников украинского производства FP-2 с боевой частью 100 кг во взаимодействии с новосозданным Координационным центром глубинного поражения.

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РЛС "Имбирь" является высокотехнологичной трехкоординатной самоходной станцией радиолокации, способной обнаруживать крылатые ракеты и аэродинамические цели на расстоянии до 175 км, и входит в состав комплекса С-300В.

Пуско-зарядная установка 9А84 является ключевым элементом этой системы ПВО, обеспечивающим ее боевую работу на значительной глубине.

Видео обнародовано в соцсетях.

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армия РФ (22987) Мариуполь (5626) уничтожение (9977) Донецкая область (12410) ЗРК (285) Силы беспилотных систем (512) Мариупольский район (100) 414 Птахи Мадяра (198)
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Дуже добра новина . Слава ЗСУ !
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01.03.2026 10:00 Ответить
"Птахам Мадяра" черговий респектище-давайте ще...
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01.03.2026 10:00 Ответить
цілі було знищено пілотами 414-ї бригади "Птахи Мадяра" 1-го окремого центру СБС із застосуванням безпілотників українського виробництва FP-2 із бойовою частиною 100 кг у взаємодії з новоствореним Координаційним центром глибинного ураження

Штілєрман смалить русню
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01.03.2026 10:41 Ответить
 
 