У ніч на 1 березня "Птахи Мадяра" СБС знищили РЛС "Імбір" та ЗРК "С-300В" неподалік Маріуполя. ВIДЕО

У ніч на 1 березня оператори Сил безпілотних систем уразили елементи протиповітряної оборони противника неподалік Маріуполя - радіолокаційну станцію "Імбір" та пуско-заряджальну установку 9А84 зенітного ракетного комплексу С-300В.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, цілі було знищено пілотами 414-ї бригади "Птахи Мадяра" 1-го окремого центру СБС із застосуванням безпілотників українського виробництва FP-2 із бойовою частиною 100 кг у взаємодії з новоствореним Координаційним центром глибинного ураження.

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РЛС "Імбір" є високотехнологічною трикоординатною самохідною станцією радіолокації, здатною виявляти крилаті ракети та аеродинамічні цілі на відстані до 175 км, і входить до складу комплексу С-300В.

Пуско-заряджальна установка 9А84 є ключовим елементом цієї системи ППО, що забезпечує її бойову роботу на значній глибині.

Відео оприлюднено у соцмережах.

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