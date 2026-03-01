У ніч на 1 березня "Птахи Мадяра" СБС знищили РЛС "Імбір" та ЗРК "С-300В" неподалік Маріуполя. ВIДЕО
У ніч на 1 березня оператори Сил безпілотних систем уразили елементи протиповітряної оборони противника неподалік Маріуполя - радіолокаційну станцію "Імбір" та пуско-заряджальну установку 9А84 зенітного ракетного комплексу С-300В.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, цілі було знищено пілотами 414-ї бригади "Птахи Мадяра" 1-го окремого центру СБС із застосуванням безпілотників українського виробництва FP-2 із бойовою частиною 100 кг у взаємодії з новоствореним Координаційним центром глибинного ураження.
РЛС "Імбір" є високотехнологічною трикоординатною самохідною станцією радіолокації, здатною виявляти крилаті ракети та аеродинамічні цілі на відстані до 175 км, і входить до складу комплексу С-300В.
Пуско-заряджальна установка 9А84 є ключовим елементом цієї системи ППО, що забезпечує її бойову роботу на значній глибині.
Відео оприлюднено у соцмережах.
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