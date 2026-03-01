Бійці Нацгвардії знищили 5 російських "Шахедів" під час ранкової атаки на Одесу. ВIДЕО

Українські захисники знищили 5 російських ударних безпілотників типу "Шахед" під час ранкового обстрілу Одеси.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворожі дрони було збито силами підрозділів Національної гвардії України, які відбивали повітряну атаку на місто.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Кадри бойової роботи гвардійців опубліковано в одному з телеграм-каналів.

Атака "Шахедів"

З вечора 28 лютого та протягом ночі 1 березня російські загарбники атакували Україну 123 ударними БпЛА типів Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ і Гвардійське (ТОТ АР Крим).

Близько 70 із них становили саме "Шахеди".

Дивіться також: У ніч на 1 березня "Птахи Мадяра" СБС знищили РЛС "Імбір" та ЗРК "С-300В" неподалік Маріуполя. ВIДЕО

Дивіться також: 412-та бригада "Nemesis" і 413-й полк "Рейд" уразили ППО окупантів - РЛС С-300 та ЗРК "Стріла". ВIДЕО