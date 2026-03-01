УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8987 відвідувачів онлайн
Новини Відео Атака безпілотників на Одесу Збиття шахедів Знищення російських безпілотників Оператори дронів
2 108 5

Бійці Нацгвардії знищили 5 російських "Шахедів" під час ранкової атаки на Одесу. ВIДЕО

Українські захисники знищили 5 російських ударних безпілотників типу "Шахед" під час ранкового обстрілу Одеси.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворожі дрони було збито силами підрозділів Національної гвардії України, які відбивали повітряну атаку на місто.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Кадри бойової роботи гвардійців опубліковано в одному з телеграм-каналів.

Атака "Шахедів"

З вечора 28 лютого та протягом ночі 1 березня російські загарбники атакували Україну 123 ударними БпЛА типів Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ і Гвардійське (ТОТ АР Крим).

Близько 70 із них становили саме "Шахеди".

Дивіться також: У ніч на 1 березня "Птахи Мадяра" СБС знищили РЛС "Імбір" та ЗРК "С-300В" неподалік Маріуполя. ВIДЕО

Дивіться також: 412-та бригада "Nemesis" і 413-й полк "Рейд" уразили ППО окупантів - РЛС С-300 та ЗРК "Стріла". ВIДЕО

Автор: 

Одеса (5848) Одеська область (4097) знищення (10293) атака (1609) Національна гвардія НГУ (1795) Шахед (2251) Одеський район (644)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
чим вони заправляють шахеди ,осліною мочею
показати весь коментар
01.03.2026 11:38 Відповісти
від хаменеї, та що залишилася
показати весь коментар
01.03.2026 11:45 Відповісти
Звичайним бензином - https://www.youtube.com/shorts/RRl3Z7EINAA
показати весь коментар
01.03.2026 11:55 Відповісти
Прикольні хлопці!
Молодці!
показати весь коментар
01.03.2026 12:08 Відповісти
Що тільки 5 з 70?
показати весь коментар
01.03.2026 14:47 Відповісти
 
 