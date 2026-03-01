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Бійці Нацгвардії знищили 5 російських "Шахедів" під час ранкової атаки на Одесу. ВIДЕО
Українські захисники знищили 5 російських ударних безпілотників типу "Шахед" під час ранкового обстрілу Одеси.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворожі дрони було збито силами підрозділів Національної гвардії України, які відбивали повітряну атаку на місто.
Кадри бойової роботи гвардійців опубліковано в одному з телеграм-каналів.
Атака "Шахедів"
З вечора 28 лютого та протягом ночі 1 березня російські загарбники атакували Україну 123 ударними БпЛА типів Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ і Гвардійське (ТОТ АР Крим).
Близько 70 із них становили саме "Шахеди".
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