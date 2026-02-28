412-я бригада "Nemesis" и 413-й полк "Рейд" поразили ПВО оккупантов - РЛС С-300 и ЗРК "Стрела". ВИДЕО
Подразделения Сил беспилотных систем продолжают системную работу по снижению возможностей противовоздушной обороны противника на ключевых направлениях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на заснятых кадрах бойцы 412-й отдельной бригады "Nemesis" СБС поразили радиолокационную станцию из состава зенитного ракетного комплекса С-300В, а операторы 413-го отдельного полка беспилотных систем "Рейд" нанесли поражение зенитному ракетному комплексу "Стрела".
В СБС отмечают, что системное уничтожение элементов ПВО напрямую влияет на ситуацию на фронте, ведь ограничивает контроль противника над воздушным пространством и расширяет возможности для эффективной работы ударных средств Сил обороны.
Поражение средств противовоздушной обороны остается одним из ключевых направлений работы подразделений, в то же время спектр их целей значительно шире.
