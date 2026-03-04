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Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
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За ночь - более 30 вражеских дронов уничтожено над Днепропетровщиной (обновлено). ФОТО

уничтожение российского беспилотника

В течение ночи 4 марта 2026 года войска РФ пытались атаковать ударными дронами территорию Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

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Детали

"34 ударных БПЛА врага уничтожили наши защитники неба из Воздушного командования "Схід" над различными районами области в течение ночи. Спасибо за боевую работу!", - отметил глава области.

Информации о последствиях вражеской атаки пока нет.

Как сообщалось, Россия атаковала Украину ударными дронами вечером 3 марта.

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Обновленная информация

По данным ОВА, враг более 10 раз атаковал четыре района области беспилотниками и артиллерией.

  • В Каменском районе - Вишневскую громаду. Там повреждена транспортная инфраструктура.
  • На Синельниковщине агрессор попал по Дубовиковской громаде. Побит частный дом.
  • В Самаровском районе под ударом было Перещепино. Возник пожар. Повреждена инфраструктура.
  • На Никопольщине россияне атаковали сам Никополь, Покровскую и Мировскую громады. Поврежден автомобиль.

обстріл Дніпропетровщини

Люди не пострадали.

Как сообщалось, Россия атаковала Украину ударными дронами вечером 3 марта.

Смотрите: Россияне обстреляли три района Днепропетровщины: двое погибших и 10 раненых. ФОТО

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дроны (7325) Шахед (2245) Днепропетровская область (5294)
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