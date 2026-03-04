За ночь - более 30 вражеских дронов уничтожено над Днепропетровщиной (обновлено). ФОТО
В течение ночи 4 марта 2026 года войска РФ пытались атаковать ударными дронами территорию Днепропетровской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.
Детали
"34 ударных БПЛА врага уничтожили наши защитники неба из Воздушного командования "Схід" над различными районами области в течение ночи. Спасибо за боевую работу!", - отметил глава области.
Информации о последствиях вражеской атаки пока нет.
Как сообщалось, Россия атаковала Украину ударными дронами вечером 3 марта.
Обновленная информация
- В Каменском районе - Вишневскую громаду. Там повреждена транспортная инфраструктура.
- На Синельниковщине агрессор попал по Дубовиковской громаде. Побит частный дом.
- В Самаровском районе под ударом было Перещепино. Возник пожар. Повреждена инфраструктура.
- На Никопольщине россияне атаковали сам Никополь, Покровскую и Мировскую громады. Поврежден автомобиль.
Люди не пострадали.
Как сообщалось, Россия атаковала Украину ударными дронами вечером 3 марта.
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