За ночь - более 30 вражеских дронов уничтожено над Днепропетровщиной (обновлено). ФОТО

В течение ночи 4 марта 2026 года войска РФ пытались атаковать ударными дронами территорию Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Детали

"34 ударных БПЛА врага уничтожили наши защитники неба из Воздушного командования "Схід" над различными районами области в течение ночи. Спасибо за боевую работу!", - отметил глава области.

Информации о последствиях вражеской атаки пока нет.

Как сообщалось, Россия атаковала Украину ударными дронами вечером 3 марта.

Читайте также: Почти 40 атак на Днепропетровщине за сутки: разрушены дома, пострадавших нет

Обновленная информация

По данным ОВА, враг более 10 раз атаковал четыре района области беспилотниками и артиллерией.

В Каменском районе - Вишневскую громаду. Там повреждена транспортная инфраструктура.

На Синельниковщине агрессор попал по Дубовиковской громаде. Побит частный дом.

В Самаровском районе под ударом было Перещепино. Возник пожар. Повреждена инфраструктура.

На Никопольщине россияне атаковали сам Никополь, Покровскую и Мировскую громады. Поврежден автомобиль.

Люди не пострадали.

Как сообщалось, Россия атаковала Украину ударными дронами вечером 3 марта.

Смотрите: Россияне обстреляли три района Днепропетровщины: двое погибших и 10 раненых. ФОТО