Почти 40 атак на Днепропетровщине за сутки: разрушены дома, пострадавших нет

В течение 3 марта российские войска почти 40 раз обстреляли районы Днепропетровщины артиллерией и беспилотниками, обошлось без погибших и раненых.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа

"Почти 40 раз в течение дня враг атаковал три района области артиллерией и беспилотниками", - говорится в сообщении.

Криворожский район

Продолжались удары по Апостоловской громаде, что на Криворожье. Россияне целились по транспортной и критической инфраструктуре. Возникли пожары.

Враг ударил и по Грушевской громаде.

Никопольщина

В Никопольском районе атаковал Никополь, Покровскую, Марганецкую, Мировскую громады. Один дом уничтожен. Еще с десяток частных домов и хозяйственных построек повреждены.

Синельниковский район

В Синельниковском районе пострадали Богиновская и Петропавловская громады.

"Везде – без пострадавших", – добавили в ОВА.

Ранее сообщалось, что 2 марта рашисты ударили дроном по электричке в Днепропетровской области: четверо человек получили ранения.