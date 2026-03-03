Почти 40 атак на Днепропетровщине за сутки: разрушены дома, пострадавших нет
В течение 3 марта российские войска почти 40 раз обстреляли районы Днепропетровщины артиллерией и беспилотниками, обошлось без погибших и раненых.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
"Почти 40 раз в течение дня враг атаковал три района области артиллерией и беспилотниками", - говорится в сообщении.
Криворожский район
- Продолжались удары по Апостоловской громаде, что на Криворожье. Россияне целились по транспортной и критической инфраструктуре. Возникли пожары.
- Враг ударил и по Грушевской громаде.
Никопольщина
- В Никопольском районе атаковал Никополь, Покровскую, Марганецкую, Мировскую громады. Один дом уничтожен. Еще с десяток частных домов и хозяйственных построек повреждены.
Синельниковский район
- В Синельниковском районе пострадали Богиновская и Петропавловская громады.
"Везде – без пострадавших", – добавили в ОВА.
Ранее сообщалось, что 2 марта рашисты ударили дроном по электричке в Днепропетровской области: четверо человек получили ранения.
