Майже 40 атак на Дніпропетровщині за добу: зруйновані будинки, постраждалих немає

Упродовж 3 березня російські війська майже 40 разів обстріляли райони Дніпропетровщини артилерією та безпілотниками, обійшлося без загиблих та поранених.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

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"Майже 40 разів впродовж дня ворог атакував три райони області артилерією та безпілотниками", - ідеться в повідомленні.

Криворізький район

Продовжувалися удари по Апостолівській громаді, що на Криворіжжі. Росіяни цілили по транспортній та критичній інфраструктурі. Виникли пожежі.

Влучив ворог і по Грушівській громаді.

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Нікопольщина

На Нікопольщині атакував Нікополь, Покровську, Марганецьку, Мирівську громади. Одна оселя знищена. Ще з десяток приватних будинків та господарських споруд понівечені.

Синельниківський район

▪️У Синельниківському районі потерпали Богинівська та Петропавлівська громади.

"Всюди – без постраждалих", - додали в ОВА.\

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Раніше повідомлялося, що 2 березня рашисти вдарили дроном по електричці на Дніпропетровщині: Четверо людей дістали поранення.