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Новини Обстріли Дніпропетровщини
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Майже 40 атак на Дніпропетровщині за добу: зруйновані будинки, постраждалих немає

Обстріли Дніпропетровщини

Упродовж 3 березня російські війська майже 40 разів обстріляли райони Дніпропетровщини артилерією та безпілотниками, обійшлося без загиблих та поранених.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

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"Майже 40 разів впродовж дня ворог атакував три райони області артилерією та безпілотниками", - ідеться в повідомленні.

Криворізький район

  • Продовжувалися удари по Апостолівській громаді, що на Криворіжжі. Росіяни цілили по транспортній та критичній інфраструктурі. Виникли пожежі.
  • Влучив ворог і по Грушівській громаді.

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Нікопольщина

  • На Нікопольщині атакував Нікополь, Покровську, Марганецьку, Мирівську громади. Одна оселя знищена. Ще з десяток приватних будинків та господарських споруд понівечені.

Синельниківський район

▪️У Синельниківському районі потерпали Богинівська та Петропавлівська громади.

"Всюди – без постраждалих", - додали в ОВА.\

Також читайте: Росіяни обстріляли три райони Дніпропетровщини: двоє загиблих і 10 поранених. ФОТО

Раніше повідомлялося, що 2 березня  рашисти вдарили дроном по електричці на Дніпропетровщині: Четверо людей дістали поранення.

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обстріл (34391) Дніпропетровська область (5111)
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