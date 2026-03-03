Майже 40 атак на Дніпропетровщині за добу: зруйновані будинки, постраждалих немає
Упродовж 3 березня російські війська майже 40 разів обстріляли райони Дніпропетровщини артилерією та безпілотниками, обійшлося без загиблих та поранених.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
"Майже 40 разів впродовж дня ворог атакував три райони області артилерією та безпілотниками", - ідеться в повідомленні.
Криворізький район
- Продовжувалися удари по Апостолівській громаді, що на Криворіжжі. Росіяни цілили по транспортній та критичній інфраструктурі. Виникли пожежі.
- Влучив ворог і по Грушівській громаді.
Нікопольщина
- На Нікопольщині атакував Нікополь, Покровську, Марганецьку, Мирівську громади. Одна оселя знищена. Ще з десяток приватних будинків та господарських споруд понівечені.
Синельниківський район
▪️У Синельниківському районі потерпали Богинівська та Петропавлівська громади.
"Всюди – без постраждалих", - додали в ОВА.\
Раніше повідомлялося, що 2 березня рашисти вдарили дроном по електричці на Дніпропетровщині: Четверо людей дістали поранення.
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