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Новини Підтримка енергетики України Відновлення енергосистеми
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В Україні після обстрілів РФ залишилося менше ніж 10 ГВт генерації. Це третина потужностей, що були до великої війни

В Україні після обстрілів РФ залишилося менше ніж 10 ГВт генерації

Після атак Росії а українську енергосистему в Україні в роботі залишилося менше 10 ГВт генерувальних потужностей.

Про це заявив перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль за підсумками засідання Ради ніціональної безпеки й оборони, передає Укрінформ.

"На початку 2022 року, перед повномасштабним вторгненням, наша спроможність генерувати енергію номінально сягала 32 ГВт. Станом на сьогодні, після всіх російських атак, вціліло менше 10 ГВт нашої генерувальної потужності", – сказав Шмигаль.

При цьому, додав він, взимку пікове споживання становить 18 ГВт.

Шмигаль зазначив, що 2 ГВт покривалося за рахунок імпорту електроенергії з Європи.

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Стан енергосистеми України

Шмигаль також розповів, що дефіцит електроенергії в Україні на сьогодні знизився до 1 ГВт з 5-6 ГВт, які спостерігалися взимку, і це дозволяє пом'якшити графіки відключень.

У лютому 2026 року Україна знову встановила рекорд за обсягами імпорту електроенергії, який становив 1,26 млн МВт-год.

До того стало відомо, що до розподіленої генерації, яка забезпечує електроенергією щонайменше 80% споживачів на одній лінії, не будуть застосовувати погодинні графіки відключень.

Нагадаємо, російські обстріли з жовтня 2025 року пошкодили 8,5 ГВт генерувальних потужностей в Україні, зокрема тепло- та гідроенергостанції, для невідкладних робіт з відновлення генерації потрібно близько $1 млрд.

Автор: 

обстріл (126) росія (15726) енергетика (718) електроенергія (4688) Шмигаль Денис (1576) Міненерго (988)
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Топ коментарі
+6
А де ті гігавати що обіцяв зелений ******???
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03.03.2026 19:23 Відповісти
+4
Ну, Бубочка міг би готувати країну до війни, але ж тоді бюджет, який невтомно пиляють Слуги народу, втратив би аж 7 мільярдів... На таке у Бубочки рука не піднялася... Чи щось інше...
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03.03.2026 19:32 Відповісти
+3
Кажи прямо, шмигаль -скільки хочеш вкрасти?
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03.03.2026 19:08 Відповісти
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Кажи прямо, шмигаль -скільки хочеш вкрасти?
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03.03.2026 19:08 Відповісти
А де ті гігавати що обіцяв зелений ******???
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03.03.2026 19:23 Відповісти
Треба ставити автономні газові котли як в Европі, а не ці величезні неефективні совкові станції☝️
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03.03.2026 19:24 Відповісти
Ну, Бубочка міг би готувати країну до війни, але ж тоді бюджет, який невтомно пиляють Слуги народу, втратив би аж 7 мільярдів... На таке у Бубочки рука не піднялася... Чи щось інше...
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03.03.2026 19:32 Відповісти
В опі заховалися десятки гігаватів потужностей, зелених .
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03.03.2026 19:41 Відповісти
Це якби їх *********** палями поганять.
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03.03.2026 19:58 Відповісти
Ау, щасливі переможці73% ! Радійте - вже майже 7 років, як ви Щікалядного Борігу перемогли !
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03.03.2026 19:45 Відповісти
Так цього дуже бажали 73% вумних українчиків. Боневтік Погтужно-Брехливий допоміг ворогу знищити всі ТЕС(ТЕЦ) і важливі вузли біля АЕС, ГЕС, сонячних та вітрових станцій розкраданням десятків мільярдів, виділених на укриття цих об'єктів. Сьогодні ні об'єктів, ні грошей, але зелений велетень вихваляє себе за потужність та стійкість і звинувачує у всьому Європу.
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03.03.2026 19:48 Відповісти
тринадцять з половиною мільйонів - це не 73%. Чомусь всі забувають про третину похуістів-ідіотів, начебто їх не існувало. Але ж вони теж мали виборчі права, і цих прав їх ніхто не позбавляв.
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03.03.2026 22:06 Відповісти
Так в загашнику Зеля свій Гігават тримає. Так і не використав.
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03.03.2026 19:57 Відповісти
Після Міндіча і ця третина наіпнулась...
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03.03.2026 20:17 Відповісти
пора піднімати тарифи, мінімум в три рази
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03.03.2026 21:00 Відповісти
Вся потужність перейшла до лідора.
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03.03.2026 21:19 Відповісти

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